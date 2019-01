500 méterrel arrébb kell tenni: megszűnik a futballpálya Ferencszálláson, mert gátat kell rá építeni

– Amikor a Tiszát szabályozták a 19. században, még nem tartották fontosnak, hogy a partokat is rögzítsék. A 20. században aztán a változó, fejlődő folyókanyarulatok sok helyen megközelítették az árvízvédelmi töltések vonalát, ezért partvédő művekre van szükség – nyilatkozta lapunknak a Maros ferencszállási szakaszát is érintő beruházás indokáról Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója.Most 4 milliárd forint európai uniós és állami támogatásból megerősítik a partvédő műveket azokban a kanyarokban, ahol a folyó medre veszélyesen megközelítette az árvízvédelmi töltést. A partbiztosítás a Tiszán a levelényi és az algyői szakaszon zajlik, továbbá helyreállítják és meghosszabbítják a lúdvári megerősítést. Ennek a munkának a része a Maros ferencszállási kanyarulatának rendezése. Kiegészítik a partbiztosítást, a jobb parti mederélt korrigálják, és áthelyezik az árvízvédelmi töltést: távolabb kerül a part élétől. Ezen a szakaszon a mostani töltésről lesétálva csak néhány lépés a Maros partja. Ha most nem avatkoznának be, évek múlva egy-egy nagyobb árvíz idején a sodrással úszó jégtáblák fák híján itt már teljes erővel, közvetlenül a gátat koptatnák. Az Ativizig közleménye szerint „a kanyarulatrendezés a víz, a jég és a hordalék levezetésének problémáin jelentősen enyhíteni fog".A gát nyomvonala 619 folyóméteren változik meg. Úgy tervezik, az építkezés idén tavasszal kezdődik, és 2021 márciusáig tart. A munkát az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Ativizig konzorciuma végzi el, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) pénzéből.Mivel a töltést közelebb kell hozni a faluhoz, termőföldeket kell föláldozni. Jani János ferencszállási polgármestertől tudjuk, hogy most zajlik a területek kisajátítása. Az állam ajánlatot tesz a megvételre a több mint húsz tulajdonosnak. Köztük az önkormányzatnak, amelynek eleve alig van saját területe, szinte csak a futballpálya. Most épp ezt érinti a beruházás. A töltés lábánál, a vízműtelep mellett lévő pályán a kapuk állnak még, körben a padok és a szemeteskukák. Az látszik, hogy már tavaly nyáron sem rúgták itt a bőrt: a szomszédban kialakított krosszpálya egy kanyarulattal átnyúlt az egykori gyepre.– Egy részét beépítik a töltéssel. Megkaptuk az ajánlatot, valószínűleg elfogadjuk – mondta a polgármester. – Három éve nincs csapatunk, a pályát nem használta senki, de nem adtuk volna el magunktól, mert a sportolás lehetőségét meg akartuk hagyni. Természetesen a legfontosabb szempont a falu biztonsága, de arról nem tettünk le, hogy egy kisebb pályánk azért legyen.