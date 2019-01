6 évtizedet élt a betűk hatalmában a szegedi pedagógus házaspár

Nagy utat tettek meg a 65 év alatt

Veczkó József és Veczkó Józsefné Kajtsa Ibolya úgy vélik, hogy az egyik legnagyobb, de legszebb kihívást vállalták, amikor pályát választottak. Fotó: Frank Yvette

Szegeden váltották valóra álmaikat

Sok múlik az egyéni fejlesztési programon

Csak egy személyiségfejlesztő, a személyességen alapuló iskola tud valamennyire a gyermek második otthonává válni – vallja ezt Veczkó József és Veczkó Józsefné Kajtsa Ibolya, akiket a pedagógushivatás hozott össze Zalaszentgróton évtizedekkel ezelőtt. József hatvan, felesége pedig hatvanöt éve kapott tanári oklevelet, így a férj gyémánt-, míg Ibolya rubindiplomában részesült idén.– Már fiatalon nagyon szerettem a gyerekeket, a testvéreimmel is szívesen törődtem, de a tanítóképzőben kedveltem meg igazán a szakmát. Nagy utat tettem meg a 65 év alatt, ugyanis Csík megyéből a II. világháború során Zalaegerszegre kerültem, ott végeztem el a főiskolát, ezt követően több iskolában is tanítottam, illetve párhuzamosan gyermekotthonokban neveltem, Zalaszentgróton is népi kollégiumban dolgoztam, itt ismerkedtem meg a férjemmel. Aztán 1957-ben Kecskemétre költöztünk, ahol tíz évig nevelőotthonban foglalkoztunk árvákkal, félárvákkal és tehetséges falusi gyerekekkel. Minden nevelő kapott egy családot, úgy kötődtek hozzánk, mintha a szüleik lettünk volna. Tíz év után önkormányzati tulajdonba került az intézet, a családias modellt katonás rendszer váltotta. Onnan Csongrád megyébe jöttünk tanítani – merül bele a kezdetekbe Ibolya.A házaspár azt mondja, Szegeden valóra tudták váltani az álmaikat, itt megtalálták a sikerhez vezető utat, kiteljesült az életük. – Én az egyetemre kaptam meghívást, a pszichológia tanszék adjunktusa lettem, majd egyetemi docenssé avattak. Mellette számos könyvet írtam a gyermekvédelem jegyében. Feleségem eközben a szőregi nevelőotthonban, majd a Tisza-parti iskolában, végül pedig a Móricz Zsigmondban folytatta a pályát. Itt elváltak az útjaink, de mindig együtt tudtunk működni, intézményvezetői munkája során segítettem neki új rendszerek tervezésében, bevezetésében. Egy pedagógusházasságban nincs alá- és fölérendeltség, csakis társként, mellérendeltként tekintettünk egymásra, talán ezért is tudtunk túllépni mindig a munkánk nehézségein. Ha elölről kezdenénk, biztosak vagyunk benne, hogy újra ezt a pályát választanánk – emeli ki Veczkó József, aki már nyolcévesen a katedrán állt, segédtanítónak kérte fel osztályfőnöke.A gyermekek tekintete, az előadásokon való együttműködések, a közös tavaszi és őszi kirándulások, a diákok szeretete – ezeket sorolták fel a nyugdíjas tanárok hivatásuk ékköveiként, hiszen úgy vélik, hogy az egyik legnagyobb, de legszebb kihívást vállalták, amikor pályát választottak.– Én egyszerű parasztcsaládból származom, a szüleimnek nem volt pénzük az oktatásomra, míg a feleségem árva volt, mostohája volt, akitől minél hamarabb szeretett volna elköltözni. Talán ezek a tényezők tartottak minket végig a pályán, mert a nehéz sorsú gyerekeknek kiutat szerettünk volna adni, tanítani és segíteni akartuk mindig is őket – hangsúlyozza a férj, aki Várkonyi Hildebrand Dezső-emlékéremben részesült, míg felesége két miniszteri kitüntetést is magáénak tudhat.Mitől válhat igazán jóvá egy pedagógus? Józseftől és Ibolyától megtudtuk a titkos kulcsot.– Társként kell a gyermekre tekinteni, szeretni kell őket, tudni kell együttérezni velük, és a fejlesztő magatartás elengedhetetlen. És ami a legfontosabb, az egyéni fejlesztési program, mert akkor nem mosódnak el a határok, hiszen három réteg van egy osztályban. Vannak a 100 százalékos teljesítésű diákok, a legnagyobb többséget alkotó 90 százalékos tanulók, és azok, akik szakmunkáspályára lesznek alkalmasak, de velük is épp annyit kell foglalkozni, hiszen ők is kiváló életpályát járhatnak be. De nem szabad ezeket összemosni – magyarázzák a díszokleveles pedagógusok.