A betlehemezésről nyílt kiállítás a dómban - Fotók

Jézus születését hirdető tárlat nyílt Szegeden, a Dóm Látogatóközpontban. Nyitvatartási idejében vízkeresztig tekinthető meg a Szeged–Csanádi Egyházmegye templomainak és a Móra Ferenc Múzeum anyagaiból, illetve a Bálint Sándor képeslapgyűjteményéből összeállított kiállítás.A kiállítás megnyitóján Kovács József általános püspöki helynök emlékeztetett, a betlehemek mind a 2018 évvel ezelőtt történt eseményt, vagyis Jézus születését mutatják be. Mint mondta, ez a fajta ábrázolás fokozatosan alakult ki, az első betlehemet Szent Ferenc alkotta meg, így mindannyian ott lehetünk a jászol mellett, és átérezhetjük azt a szeretetet, amely eljött közénk egy kisgyermek alakjában.A rendezvényen Bárkányi Ildikó muzeológus kiemelte, a kiállítás az 1952-ben Tápén lejegyzett ének címét viseli. A múzeum két anyaga is látható, egyik a betlehemezés szokásait, másik a régi idők karácsonyi vacsoráját mutatja be. Az egyházmegyéből tizenegy plébánia állított ki, többek közt a domaszéki, a mezőhegyesi, a kisteleki és az alsóvárosi. Fotó: Karnok Csaba