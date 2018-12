A fővárosban is hullanak az éttermek: bezár a Fáma, ahol kollégánk 30 ezerért evett 9 fogásos séf menüt

A buvosszakacs.com oldal számolt be róla pénteken elsőként, hogy 2018 december végén bezár Budapest egyik legeredetibb konyhája, a Fáma. Két éven át rendkívül erős csapat dolgozott az Attila úti lokálban, a munkatársak csütörtökön kapták meg a felmondást. A hely valószínűleg más koncepcióval nyit meg újra, 2019-ben. Huszár Krisztián konyhafőnök szűkszavú nyilatkozatában azt írta, csapata és ő magam minden tőlük telhetőt megtettet a Fáma sikeréért. – Sajnáljuk, hogy Magyarországon egyelőre nem működik ez az étteremkoncepció, a tulajdonosok ezért más irányba kívánnak tájékozódni. Kollégáimmal együtt mi is új utakat keresünk, és boldog ünnepeket kívánunk – írta a séf.Ahhoz már sajnos hozzá kellett szoknunk, hogy a munkaerőhiány, vagy más okok miatt folyamatosan zárnak be a szegedi vendéglátóhelyek. A témával többször foglalkoztunk lapunkban , több cikkben elemeztük a válság lehetséges okait Az viszont meglepő, hogy nemzetközi szinten is jegyzett, kiváló fővárosi éttermek is lehúzzák a rolót. Szeptemberben bezárt az ország egyik leghíresebb kifőzdéje, a Rómaételbár, ahová Orbán Viktor és Simicska Lajos is járt ebédelni A Budapest legjobb éttermének tartott Laci! Konyha! már tavaly szeptemberben befejezte. A hely hét évvel ezelőtt nyitott, a konyhát Mogyorósi Gábor (Csalogány 26, Aranyszarvas, Lou Lou) vezette, és rendre jó értékeléseket kapott a rangos étteremkalauzokban: a Michelinnél Bib Gourmand minősítést kapott, de a Gault&Millau kalauzban is ajánlották. A Portfolio.hu idézte Mogyorósi Gábor korábbi interjúját a Chef & Pincér szaklapban, melyben már panaszkodott a vendéglátásban tapasztalható munkaerőhiányra, illetve a fizetőképes közönség hiányára: A 180 ezres fizetéséből nem nagyon fognak az emberek eljárni vendéglátóhelyekre. Addig is, ha elmennek, akkor azt nézik, hol tudnak olcsóbban enni. Ahhoz, hogy valódi fizetésemelés legyen a vendéglátásban, nemcsak itt kell bért fejleszteni, hanem mindenhol.A legújabb vesztesége a fővárosi gasztronómiai életnek a Fáma, ahol kollégánk, a Délmagyarország gasztronómiai szakújságírója szerencsére már evett, nem is akármit, kilenc fogásos séf menüt, amiért egy kis üveges sörrel és a szervízdíjjal együtt 30 ezer forintot fizetett. A véres hurka galamb „pájslival" annyira jó volt, hogy gyorsabban elfogyott, minthogy kép készült volna róla.A menüs a következő fogásokat tartalmazta: borjúláb csipsz, bao gőzgombóc házi mentás fűszervajjal, konfitált garnéla shiitake gombával, kacsamáj terrine, passiógyümölcs vinaigrette, mangó, vietnami gulyás, Szent Jakab kagyló, petrezselymes nudli, savanyított répa, tahitótfalusi pisztráng sushi, yuzu kosho, gyömbéres zöld papaya, tőkehal, vajtök, mangalica szalonna, zöld olíva, ausztrál marhaoldalas, hajdinatészta, shiitake velouté, tonburi, a desszert: málna, gyömbér és rebarbara.