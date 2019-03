A gyerekközönség a legjobb a világon - Kagylóhéjjal, fabékával és kézzel-lábbal is lehet zenélni

Hol érezné jól magát egy óvodás vagy egy kisiskolás hétköznap reggel háromnegyed kilenckor? Elsőre biztosan nem egy kamarazenekari előadásra tippelnénk, pedig tévedés: a kicsik nevettek, tornáztak és sokat tanultak Vizsolyi Lívia fagottművész, Varga Laura fuvolaművész és Mucsi Gergő, az ütős hangszerek művészének Áloműző Kamaravarázs című előadásán a szőregi Tömörkény István Művelődési Házban.

Rajz dallamért cserébe

– A világ legjobb közönsége az óvodás, a gyermekközönség! Figyelnek és mozgathatóak, de a legjobb, amikor azt látom, hogy az óvónők leszegett fejjel érkeznek, de az előadás végére felvidulnak, és mosolyogva távoznak.

Minden alkalommal más hangszer-összeállítással érkezik a kis mágikus triónk – mondta Vizsolyi Lívia, akinek szívügye, hogy megszerettesse a gyerekekkel a zenét. Mint mondja, úgy tűnik a lelkesedés kölcsönös: rengeteg rajzot kapnak a kicsiktől.



– Minden évszakban van egy ilyen előadás a művelődési házban, az évszakhoz kötődő hangokkal, zajokkal, zenével. Most a tavaszt köszöntik a kicsik – mondta Szekeres Sándor Gábor, a szőregi művelődési ház igazgatója.



Míg a művészek hangoltak, lassan megtelt a nagyterem nyüzsgő kicsikkel és elsősökkel, akik izgatottan foglalták el a helyüket. Kezdésképpen az Egy boszorka van című dalt énekelték el közösen.

Mindig van nálunk ütőhangszer

– Ennek a hangszernek van feje, teste, lába, ezzel jár majd az óvodába! – mutatta a fuvola részeit Vizsolyi Lívia, a gyerekek pedig jót kacagtak a mondókán. Ezután előkerült a pikoló, amelyről kiderült, hogy éles hangjával a kismadarak – például pacsirta – hangjának utánzására is lehet használni.



Ezután Gergő mutatta meg a különleges csörgőit: az egyik kagylóhéjból készült, a másik pedig Indiából származik. Egy-egy rövidebb darabrészlet után előkerült a dob is – amelyről kiderült, hogy nem azért van, hogy a madarak fészket rakjanak bele. Gergő gyorsan szóra bírta a hangszert, amitől egyből felélénkültek a gyerekek: volt, aki a sorok között „légdobolt" az ütemekre, de azért olyan is, aki kicsit megilletődött a hangtól.



Nem kellett sokat várni, a gyerekek be is bizonyíthatták gyorsan, hogy milyen jó a hallásuk: visszatapsolhatták és lábukkal visszadobolhatták a hallott ütemet, ezek az ütőhangszerek ugyanis mindig nálunk vannak – emlékeztettek mindenkit a zenekar tagjai.



Végül fabékák kerültek elő a művészek hangszerei közül, amelyek hátán kis faütőt húztak végig az előadók. Hirtelen egy tó partján érezhette magát a közönség, annyira emlékeztetett a fajátékok hangja az igazi békáékra. Zárásképpen pedig jól megtornáztatta magát mindenki a teremben a zenére.

Kedvet kaptak a zenéhez

A Szerb Utcai Óvoda középsősei vidáman nyilatkoztak az áloműző előadásról:

– Már másodjára vagyunk itt, nem ijedtünk meg a dobtól. Különben sem aludtunk – mondta az 5 éves Buza Sára, akinek a madárhangok tetszettek legjobban az előadáson. Ő maga is zenél, otthon sok hangszer van, például dob és harmonika, de furulya is, amin ő maga is el tudja játszani az Erdő szélén házikó című dalt.



– Nekem is van furulyám, én a Boci-boci tarkát tudom! – vágta rá Németh-Mészáros Miliana Lili, akinek a fabéka volt a kedvence. Az ötéves Bakos Lili Csenge is a madárhangokat kedvelte legjobban, és egyszer majd furulyán szeretne megtanulni játszani.

Átalakítja az agyat a zenetanulás



A klasszikus zene hallgatása fejleszti a gyerekek koncentrálási képességeit, erősíti az önfegyelmet, javítja a tanulmányi eredményeket, megkönnyíti a problémák megoldását. A zenélés és a nyelvi képességek fejlődése között még szembetűnőbb összefüggést találtak például a diszlexiás gyerekek körében. A különböző hangszerek más területet módosítanak az agyban: az énekesek agyában bekövetkező változások némileg eltérnek a vonós vagy billentyűs hangszereken játszókétól. A zenetanulás látványos eredményeinek az lehet az oka, hogy a motoros és hallási készségek együttes összjátékaként tudunk csak megszólaltatni egy hangszert, ami erősen bevonja a figyelmet, memóriát és a koncentrációt. Az agynak ezen területei elkezdenek gyorsabban fejlődni. A közös zenélés pedig egyéb készségeket, például a másikra való odafigyelést és érzékelést is fejleszti.