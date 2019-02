A gyilkos már készül Szegeden

Főszerepben Medveczky Balázs látható mint Andrej, és Ágoston Katalin, vagyis Okszána. A főiskolás fiú 12 rubelnyi kártyaadósságát igyekszik törleszteni Szjékának, Bánvölgyi Tamásnak, aki a kollégium vezérbikája. Az ő barátnője Okszána, aki legalább annyira fél párjától, mint a neki tartozó fiú. Ők ketten indulnak útnak, pontosabban megölni valakit, kvázi törlesztésként. A darab kiegészül még Borsos Beátával, aki az édesanyát alakítja. A produkciót Vidovszky György rendezi.

A felnőtté válás folyamatának része, hogy számos olyan meghatározó kérdésre keresünk választ, hogy mit jelent a hit, akár önmagunkban, akár vallásos értelemben, hogy miként értelmezhető a bűn fogalma, van-e mentség rá, van-e feloldozás alóla? Ehhez társul a szerelem kusza érzelmi vihara, és a nagy kérdés, hogy sorsunk végzetszerű folyamat-e vagy döntéseink eredménye? Erről mind kendőzetlenül mesél majd a főhős, és ezért lehet érdekes a kamaszok számára is

– mondta Barnák László főigazgató, aki azt is elárulta, fő céljuk az ifjúság megszólítása volt.A rendező elmondta: a darab nem végződik gyilkossággal, illetve a fiatalabb és az idősebb korosztálynak is sok nevetést kínál majd. Az irodalmi mű egy újszerű szöveg, hivatalosan még nem dolgozták fel Magyarországon. Ez szabadságot nyújt a színpadra állításában. Ilyen és ehhez hasonló kortárs orosz művet ritkán mutatnak be itthon, így a szegedi teátrum ezzel is hozzájárul, hogy az orosz irodalmat ne pusztán Csehov művei alapján ismerje a nagyközönség.