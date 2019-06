A háztömbök között hiányosra sikeredett Odessza felújítása

Hiába volt a féléves csúszás Odessza városrészen, még így sem sikerült hibátlanul a város legrégebbi lakótelepének a fejlesztése. Olvasói jelzések szerint például a Kockaház utcában jelentős változás nem történt, a padok a régiek, a járdák sem lettek jobbak, az utcából kifordulva a Székely soron akár a bokánkat is törhetjük a járda közepén lévő szintkülönbség miatt, míg az utca másik végén egy szikes területen hagyták a szobrot. Se fű, se virág, semmi zöld, pedig tavaly áprilisban itt indították útjára a 900 millió forintos beruházást, a Zöld Város program jelentős részét uniós forrásból valósították meg. Akkor körbekerítették a munkaterületet, fejlesztés viszont nem volt a szobor környékén, ahogyan az utca többi részén sem, ráadásul a parkolóknál és a garázsoknál egy nagy adag földkupacot is ott hagytak a munkagéppel együtt. Hasonló mennyiséget, csak sóderből a Herke utcánál, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola előtti játszótéren felejtettek, ahol a lassan méretes gaz jelzi, hogy fűnyíró mostanság nem járt arra. A helyszínen azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb helyen hiába újítottak a környezeten, a tereprendezést kihagyták, igencsak háborús állapotok uralkodnak.Továbbhaladva a Tisza-parti Általános Iskola melletti játszótérnél érdemes a lábunk elé nézni, mert méretes repedések vannak a talajban, a korábban emlegetett öntözőrendszernek nyoma sem látszik. A június 15-i ünnepélyes átadón elhangzott: 110 fát ültettek, 22 ezer 300 négyzetméteren gyepesítettek, illetve 5000 cserjét ültettek.A gyepesítés viszont kevésbé volt sikeres, erről tanúskodik a Csanádi utcai házak mögötti terület, valamint a Csanádi és a Kockaház utca közötti rész is. A facsemetéknek sem jobb a helyzete, a Korondi utcában például botokkal támasztották ki keskeny törzsüket, nem túl szakszerű megoldással.Ezen az utcán persze továbbra is balesetveszélyes a híd, amelynek a funkcióját a mai napig nem tudjuk, hiszen ástak egy nagy gödröt, telepakolták kavicsokkal, tettek az oldalába vízinövényeket, éppen csak a vizet felejtették ki belőle. Így egy kavicsgödrön átívelő faszerkezet lett, amelynek egyik oldalát üveggel díszítették, míg a másik részére vékony drótkötelet húztak ki. Ezzel még nem orvosolták azt az általunk már megírt problémát, hogy balesetveszélyes.Szintén olvasónk sérelmezte a Baross László utcánál történteket, azt mondta lapunknak, hogy teljesen feltúrták és összetörték a járdákat, azóta pedig semmi nincs a helyén, ott hagyták a kupacokat, pedig már két hete átadottnak nyilvánították a városrészt. Nem érti, hogy miért maradt ki az Odessza városrész legdélibb részének rendbetétele, ha már nekiláttak a munkának.