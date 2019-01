A lehetőségekhez alakítani a célokat

2002 óta négymilliárd forintot meghaladó infrastrukturális fejlesztés érkezett a faluba, az elvesztegetett SAPARD pályázati lehetőségek után most jutott el oda Csanytelek, hogy a lakosok jogos elvárásai teljesültek. Ahol az infrastruktúra nincs rendben, ott nagyon nehéz új munkahelyek teremtésére gondolni, véli Forgó Henrik polgármester.



– A falu rendszerváltás utáni első tizenkét évének „fejlesztési koncepciója" finoman szólva sem a település gyarapításáról szól. Most jutottunk el oda, hogy jórészt sikerült pótolni azokat az alapvető feltételeket, amelyeknek már évekkel ezelőtt rendelkezésre kellett volna állniuk Csanyteleken – mondta el a polgármester.



Forgó Henriktől megtudtuk, a saját erőből megvalósult minibölcsőde mellett 2018-ban az elnyert pályázati támogatások összege közel hatszázmillió forintot tett ki. Ebből az egészségügyi kombinát felújítása és a felszíni vízelvezetés első üteme, továbbá több utca szilárd burkolatának kialakítása már el is készült. A hűtőház építése folyamatban van, a termelői piac kialakítása, valamint a felszíni vízelvezetés második üteme a közbeszerzés előkészítési fázisában van.



Csanyteleken több olyan ingatlant is vásároltak, amelyeket majd a Magyar Falu Programban tudnak hasznosítani munkahelyteremtő vagy turisztikai beruházások megvalósítására, de a működést költséghatékonyabbá tevő energetikai korszerűsítésben is gondolkodnak. A helyben maradás feltétele a munka, ehhez próbálnak megfelelő feltételeket teremteni. A munkahelyek létrehozásának alapja az évek óta rendelkezésre álló agráripari park.



– 2019-ben szeretnénk tisztességgel befejezni a folyamatban lévő pályázatainkat, szükséges elindítani azokat a komplex tervezési feladatokat, amelyekkel esélyünk lehet a Magyar Falu Program forrásaira – tette hozzá.



Térségi feladatban is gondolkodnak, nagyon szeretnék, ha a 4519-es út elkerülő szakasza elkészülhetne, amely legalább tíz perccel rövidítené le az autópálya-felhajtó felé a menetidőt, ezzel párhuzamosan a szomszédos települések közötti kerékpárutak fejlesztése is kiemelt cél.