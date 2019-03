A Magyar Falu programról tanácskoztak a polgármesterek

Célja az volt, hogy bensőséges munkakapcsolat jöjjön létre a 22 polgármester között, akik mindig más helyszínen találkoznak, hogy egyeztessenek a fejlesztésekről és a helyi ügyekről.



– Mindig meghívunk egy kormányzati személyt is, ezúttal Héjj Dávid miniszterelnöki biztos látogatott el közénk, aki a most induló Magyar Falu programról tartott előadást, majd felmerülő kérdéseinkre is kielégítő tájékoztatást adott. Emellett szó volt még a TOP keretében végéhez érő beruházásokról, valamint az EFOP, a LEADER és a Vidékfejlesztési Program pályázatairól is. Több mint 3 órán át tanácskoztunk – tájékoztatott Ujvári László polgármester. Hozzátette, azért is hasznos a klub, mert a településvezetők megosztják egymással, hogyan oldják meg az akut problémáikat.