A partfürdőn ismét az árvíz az úr - Fotók

A szegedi partfürdő nagymedencéje már tele van a Tisza vízével. Beljebb pedig a csatornákon keresztül talál utat magának, így bokáig érő víz áll a terület nagy részén, az épületek alá is befolyik.– Utoljára 2010-ben volt nagyobb áradás, az utóbbi nyolc éveben nem hagyta el a medrét a folyó. Kollégáim minden nap figyelik a jelentéseket, felkészültek, tudják mikor kell pakolni – magyarázta Jávorszky Iván, a partfürdőt üzemeletető IH Rendezvényközpont igazgatója. Tudják mekkora tetőzésnél mit lep el a víz, 620 centi felett mindent pakolni kell, 650-nél pedig már a recepciót is elönti. Egyelőre úgy tűnik, erre nem lesz szükség, szerda reggel 590 centimétert mértek Szegednél. Kozák Pétertől, az ATIVIZIG vezetőjétől megtudtuk, a hét második felében számítanak 6 méter körüli tetőzésre.– Minden nap eljövök, megnézem kell-e pakolni. Izgulunk, bár egyelőre nincs nagy baj – mondta Váradi Márton üdülőtulajdonos. Szomszédja, Anikó már telepakolta nyaralója hűtőjét, most mégis hazaviszi a tartalmát. Az áradás ellenére zajlik a partfürdő korszerűsítése, a munkálatok egy részét el tudják végezni.