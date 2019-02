A Pfizer kutatóhelye lesz az SZTE

Az együttműködési megállapodást Fendler Judit kancellár, Rovó László rektor és Vereckei Péter, a Pfizer ügyvezető igazgatója írta alá. Fotó: Kuklis István

A gyógyszeripari kutatás-fejlesztések elősegítése és a magyarországi betegek gyógyulásának elősegítése érdekében együttműködési megállapodást kötött tegnap a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. és a Szegedi Tudományegyetem. Fendler Judit , az SZTE kancellárja elmondta, a klinikai vizsgálatok többletforrást biztosítanak az egészségügy működéséhez, ezért az egyetem gazdasági érdeke is egy ilyen megállapodás. Ugyanakkor a gyógyszeripari kutatás-fejlesztések elősegítésével a hazai betegek gyógyítását is támogatják. Vereckei Péter , a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, az áttörést jelentő gyógyszerek fejlesztése 12-15 évnyi munka eredménye, aminek fontos állomása a klinikai vizsgálat. – Magyarország az elvégzett klinikai kutatások számában a világon a 14. helyen áll, és létezik olyan kutatás is, melyet az egész világon egyedüliként itt végeznek – mutatott rá ennek jelentőségére. Hozzátette: cégük kutatási területe 50 százalékban az onkológiai betegségekre irányul, de az immunológia, neurológia, fájdalom, illetve szív- és érrendszeri betegségek területén is fejlesztenek készítményeket. Eddig 35 sikeres programot bonyolítottak le az SZTE-vel, a mostani aláírást követően a legnagyobb eredményekkel kecsegtető kutatások is Szegedre kerülhetnek. Bende Balázs , a Szegedi Tudományegyetem klinikai vizsgálatokat koordináló irodájának vezetője elmondta, az egyetem 2018 októberében nyerte el a Pfizer Inspire klinikai vizsgálóhely minősítést, ezáltal a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. kiemelt hálózatába került. – Tavaly az első háromnegyed évben a gyógyszercég 47 klinikai vizsgálatot végzett Magyarországon, melyekből csupán egy jutott Szegedre. Az Inspire-tagság óta azonban már 7 klinikai vizsgálatról folynak egyeztetések. Bízunk benne, hogy a jövőben ez a szám tovább nőhet, hiszen ezáltal a betegeink már a forgalomba hozatal előtt hozzájuthatnak olyan korszerű készítményekhez, amelyek akár az életüket is megmenthetik.