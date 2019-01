A versenyképességtől az okosvágódeszkáig - Gazdasági évnyitó a kamarában

Az eseményen házigazdaként Nemesi Pál kamarai elnök köszöntötte a megjelenteket és beszélt arról, hogy jól teljesített tavaly a magyar gazdaság, közel 5 százalékos volt a GDP-növekedés. Fontos, hogy elinduljon a bérfelzárkózás az uniós szinthez, és az első lépések már megtörténtek. 13 százalékkal ugyan növekedtek a megyei bérek, de még mindig kevés az országos átlaghoz képest, ráadásul nyílik az olló. Kevés a beruházás, a 100 milliárd forintot sem érte el, ebben még nagyobb a lemaradásunk. Hangsúlyozta, 2019 a robotika éve, és ez nincs olyan messze Csongrád megyétől, mint az elsőre látszik.György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért felelős államtitkára A magyar gazdaság versenyképességének fokozása címmel tartott előadást. Elmondta, növelni szükséges a magyar hozzáadott értéket, és hazai terméket kell vásárolni – például a kórházfejlesztésnél –, ha van alkalmas a kínálatban. Ezzel együtt olyan környezetet kell teremteni, hogy érdemes legyen Magyarországra jönniük a befektetőknek.Csak a vállalkozások 3 százaléka van külföldi tulajdonban, de a munkavállalók negyedét foglalkoztatják, és ezek a hozzáadott érték felét állítják elő. Ez óriási hatékonyságbeli különbség a kárunkra. Ma Magyarország nem áll jó az innováció területén, miközben a világban kreatívnak tartanak bennünket – baj az is, hogy kreatív ötleteinkből mások szereztek pénzt. Szükséges a digitalizáció felgyorsítása is, hogy tartsuk a lépést Európával és a világgal. Az államtitkár beszélt az önvezető autókról, amelyek közelebb vannak, mint azt gondolnák, s utalt a zalaegerszegi tesztpályára is.850 ezerrel több magyar dolgozik ma, mint 2010-ben, foglalkoztatási rátában már elértük az uniós átlagot. Eközben túl alacsony a hazai felnőttképzés aránya, 2030-ra minden negyedik embernek benne kell ebben lenni, olyan gyorsan változnak a szakmák.Nyolc tudományospark-helyszínt jelöltek meg, ebből az egyik az ELI lézeres központ köré épülő szegedi. Emellett fontos a vállalkozások és az egyetem közötti kapcsolat erősítése, az, hogy a fejlesztési kérdéseket segítsen megválaszolni a felsőoktatás.Az élő vállalkozási gyakorlat képviselőjeként Szegvári Péter, a PC Trade Systems Kft. üzletágvezetője a Jövő ügyvezetője címmel tartott előadást. Beszélt arról, hogy a digitális térben dolgozunk és élünk, okoseszközök szolgáltatásait használjuk. Ez utóbbiakból már most 17 milliárd működik a világon, köztük van okosvágódeszka is. Fontos, mivel töltjük – a cégvezető mire fordítja – a technológiának köszönhetően felszabaduló időt. Hangsúlyozta, fejlett informatika nélkül nincs versenyképes vállalkozás. Digitális versenyképességi indexben csak Romániát tudjuk előzni az uniós országok közül. Szerinte a magyar vállalkozások lemaradása nagy, és ez még tovább növekszik.