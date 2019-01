Ahol műveltség uralkodik, ott nincs esélye a műveletlenségnek - Fiatal tehetségek mutatkoznak be a kormányhivatalban

A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium négy diákjának alkotásaiból nyílt tárlat a Csongrád Megyei Kormányhivatal aulájában hétfőn, a magyar kultúra napja alkalmából. A kiállítás alapötlete egy rajz szakos pedagógustól, illetve két tizenkettedikes fiataltól, Jankó Attila slammer-költőtől és Sipka Bertalan fotográfustól származik.– 2017 tavaszán egy helyi versillusztrációs pályázatra készültünk, akkor még ismeretlenekként. Aztán őszre már egy kiállításra való anyagunk volt. 2018-ban egy nemzetközi projekt kapcsán Szép Gergely Zsófia grafikussal és Ács Zsófia zenésszel bővült a csapat. A versenyre a négy művészeti ágat kellett ötvöznünk, így a filmezést választottuk, ebből született meg a Mi című anyag, és ahhoz kapcsolódóan létrejött egy performance, amivel Budapesten megnyertük a hazai versenyt, így Morvaország fővárosában, Brnóban is bemutatkozhattunk – számol be a kezdetekről Sipka Bertalan.– Nagy kihívás volt a közös munka, sok nézeteltéréssel járt, sokszor órákba telt, mire sikerült valamit kitalálnunk, de volt olyan is, amikor perceken belül megvolt a közös ötlet. Végül sikerült csapatban dolgozzunk – tette hozzá Jankó Attila. – A versek és slamek, illetve fotók összhangja belső világunkat, a külső világgal való kapcsolatunkat tükrözi.A megnyitón az eddig csak a két fővárosban és a kiállítás első helyszínén, Hódmezővásárhelyen látott performance is látható volt.– Nagy öröm számunkra, hogy a magyar kultúra napja alkalmából a fiatal tehetségeknek bemutatkozási lehetőséget teremthetünk. Akkor igazi az ünnep, ha nem muzeális tárgyak seregszemléjére készülünk, persze természetes, hogy ilyenkor helyet kap a ránk hagyott örökség. Ilyenkor lehetőségünk van számvetést készíteni, hogyan viseljük gondját nemzetünk értékeinek, jól vigyázunk-e azokra, valóban hozzáférhetőek-e a műalkotások, zenei darabok mindenki számára. A kultúra nemcsak tudást és műveltséget hordoz magában, hanem erkölcsöt is. Olyan korban élünk, ahol egyidejűleg zajlik egy technikai és egy kulturális robbanás. Akkor van esélyünk, ha képesünk vagyunk kultúránkat jó értelemben modernizálni, kihasználni. Mert ahol műveltség uralkodik, ott nincs esélye a műveletlenségnek – hangsúlyozta Juhász Tünde kormánymegbízott, aki szerint a fiatalok kreativitása jó példa a kulturális értékeink modern megőrzésére.