Akármit főznek, salátának muszáj az asztalon lennie: belekóstoltunk Betlehembe Szegeden

A betlehemezés a karácsonyhoz kötődő magyar népszokás. Dramatikus játék, a legnépszerűbb karácsonyi paraszti misztériumjáték, pásztorjáték. Szereplői a kis Jézuson kívül Jézus születésének tanúi: Mária, József, a Háromkirályok, angyal, pásztorok, ökör, szamár, bárány. A népszokásban két hagyománykör ötvöződik: a kereszténység előtti pogány és antik gyökerű képzetek, valamint az ünnep keresztény jellegéből fakadó szokások. Neve a bibliai Betlehem városának nevéből ered.

– Betlehemben születtem, valamikor jó régen. 1982-ben jöttem Magyarországra tanulni. Magyar feleségem mellett itt ragadtam az országban. Édesanyám iskolaigazgató volt, vendéglátást is tanított, ezért már gyerekkorom óta érdekelt a főzés – kezdte Al-Nashef Basem Betlehemből származó séf, a szegedi Mezze Bisztró vezetője, aki az ottani karácsonyi szokásokról, ételekről beszélt a terített asztal mellett, amelyen ötféle előétel várt minket.Betlehem Palesztinában, Ciszjordániában, Jeruzsálemtől körülbelül 10 kilométerre délre található. Az azonos nevű kormányzóság székhelye, a gazdaság fő ágazata az idegenforgalom. Betlehem a Biblia szerint Jézus szülőhelye. Basem a rendszerváltás hajnalán, 1989-ben nyitotta meg Szeged első arab éttermét, a Sherezádét, majd dolgozott külföldi és budapesti neves szállodák konyhafőnökeként is. Azt mondja, Betlehemben a karácsony inkább hasonlít a mi húsvétunkhoz, azaz az emberek nem otthon ülnek szűk családi körben, hanem két napon át végiglátogatják rokonaikat, ismerőseiket, barátaikat. – Mindegy, hogy muszlim megy a keresztényhez vagy fordítva. A főtéren már december elsején fel van díszítve a karácsonyfa. A gyerekek pedig ajándék helyett új ruhát és pénzt kapnak – magyarázta a séf.Az ünnepi asztalon és minden étkezéshez elengedhetetlen a saláta, de datolyával vagy dióval töltött édesség is kerül mindig a karácsonyi asztalra. Mi klasszikus előételekkel kezdtünk: a szamoszak hússal töltött leveles tészta, amibe a hús helyett más töltelék is kerülhet. A friss lepényhez kiváló mártogatós a hummusz, azaz a csicseriborsókrém és a padlizsánkrém, amelyek mellett az elmaradhatatlan falafelt is megkóstoltuk. Népszerű fogás a bárány, amit nálunk – mint Basem séf mondta – sajnos nem egyszerű beszerezni. A Közel-Kelet egyik világszerte elterjedt fűszerkeveréke az úgynevezett hét fűszer, a feketebors, szegfűbors, szegfűszeg, görögszéna, szerecsendió, fahéj, gyömbér kombinációjából álló aromás fűszerkeverék, amely számos fogás ízesítője lehet.- Népszerű étel a borjú, csirke és a hal. Mindehhez sok rizst és zöldséget használunk, de a leveseknek nálunk nincs nagy kultúrája, mert a főételek eléggé szaftosak – magyarázta a séf, aki desszertként egy hagyományos arab desszertet, kunafát készített, ami egy tejkrémes pudingos édesség pisztáciával megszórva és cukorsziruppal leöntve. A különleges fűszerek után az étkezés méltó lezárása a tömény édesség.