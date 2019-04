Alföldi Róbert Bulgakovot rendez Szegeden, megtartották az olvasópróbát

Moliére Tartuffe-jét támadásnak vette az egyház, pedig hívő volt. Színházi emberként választ nem tudott adni a megoldásra, csak a problémát mutatta be. Tükröt tartott. A mű középpontjában ez és egy választás áll. Igaz, a főhős végül megússza azt, hiszen meghal.– Picit lazán van megírva, meseszerűen – mondta el Alföldi Róbert. – Ezt mi Szabó-Székely Árminnal, a dramaturggal megpróbáltuk kiszedni. Ennek a következményeként maradt egy erős váz. Szeretnék ebben egy közeget teremteni, amelyben mindenki csinálja a dolgát, de ösztönösen mocorog valami furcsa szorongás bennük. Nem véletlen, hogy a főhős ilyen habosan, ilyen nagyban éli az életét. Szeretném, ha ez a közeg meg tudna jelenni, s ebbe minden széles, harsány dolog is belefér, amit Móricka gondol a színházról.Lényegtelen, ki áll a történet középpontjában vagy a szélén. Épp azért, mert mindannyian ugyanabban a közegben működnek. Kerülgetik egymást és a forró kását.– Nem tudom, kinek van igaza. Mi a jó válasz, amikor a hatalom beleszól abba, hogy mit gondolj?A rendezőtől megtudtuk, a műben 40 karakter is akad, itt összevonták a szerepeket. Emellett iszonyú sok helyszínnel dolgozik a mű. Így a díszlet- és jelmeztervező, Kálmán Eszter olyan teret talált ki, amely az élet feldaraboltságát is szimbolizálja. Egyszerű a látványvilág, mindössze egy türkiz függöny, egy csillár és egy fotel. Azonban a függöny egyre mélyebbre nyílik, a csillárból pedig hol gyóntatófülke, hol ketrec lesz. A jelmezeken az erős színek dominálnak majd. Még a köntösöknek is fontos szerepük lesz a szakító jelenetben.Moliére-t Balázs Áron, az Újvidéki Színház művésze formálja meg, XIV. Lajos Medveczky Balázs lesz. Párizs érseke – Szegezdi Róbert. A darabban játszik még Ágoston Katalin, Gömöri Krisztián, Szívós László, Jakab Tamás, Bánvölgyi Tamás, Kárász Zénó, Poroszlay Kristóf és a két egyetemi hallgató, Sziládi Hajna és Krupp Bence is. A másik meghívott művész, Tánczos Adrienn a Szentivánéji álomban is szerepelt.