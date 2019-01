Alkotótelepi munkák az Eötvös-gimnáziumban - Galéria

A Szegedi Szépmíves Céh bemutatta tagjai legújabb munkáit: az alkotások a 34. alkotótelepükön készültek, amelyet Kübekházán rendeztek meg. A beszámoló tárlaton 12 tehetséges alkotó munkáit lehet látni Szegeden, a Csongor téren, az Eötvös József Gimnáziumban február 7-ig. Sok alkotó, köztük Wilhelm Laura és Szabó Luca is itt tanult. Ez egyfajta biztatás is az Eötvös tanulóinak, hogy bátran vágjanak bele a rajzolásba vagy akár a fotózásba. Mint az utóbbi említett két lány.– Sokan azt hiszik, a rajzolás ügyesség kérdése, pedig eltökéltség és tanulás is kell hozzá. A technikákat, a kompozíciókat, a perspektívákat meg kell ismerni. Mindig lehet újat tanulni, fejleszteni a meglévő tudást. Nem csak összefirkáljuk a lap szélét – mondta el Nagy Károly, a céh elnöke, az Eötvös József Gimnázium egykori tanára.