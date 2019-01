Angol tanár oktatja a brit civilizációt

Keith Trencher a hatodikosoknak tartott órán még a tanárnő kezét is megkérte – persze csak szemléltetésként, hogy megy ez a dolog Skóciában. Fotó: Frank Yvette

Angol anyanyelvű tanártól, saját fotókkal illusztrált előadásból ismerhetik meg Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország kultúráját a Madách Imre Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai. Keith Trencher múlt hét csütörtökön érkezett Szegedre, azóta tart órákat 4–8. osztályosoknak. Az iskolában a nyelvi képzés része a brit civilizáció megismertetése, a Manchester mellett élő pedagógustól azonban sokkal élményszerűbb oktatást kapnak, mint egy hagyományos tanórán.– Sok országban tanítottam már Európán belül, de állítom, hogy az itteni diákok a legjobbak. Jól beszélnek, mindent értenek, és többet tudnak erről a kultúráról, mint a legtöbben, akiknek ez a sajátja – mesélt eddigi élményeiről Keith Trencher, aki tanári pályafutásán túl sokat dolgozott európai projektekben és folyamatosan munkálkodik Európán belül az iskolák közötti baráti kapcsolatok kialakításán.A hatodikosoknak tegnap Skóciáról beszélt: szóba került például a férfiak szoknyája, a határ egykori szerepe, és viccesen mutatott képet a gyerekeknek a tengerről is – mondván, ők itthon úgyse láthatnak ilyet. Egy váratlan pillanatban pedig még az osztály tanárnőjének kezét is megkérte – de csak azért, hogy így vezesse fel, miért szeretnek az angolok is Skóciában házasodni. Ott ugyanis nem kell a lány kezét az apától megkérni, nem úgy, mint Angliában.Az angol civilizáció hét keretein belül, amely szerdáig tart, múlt pénteken Országos Civilizáció Versenyt is tartottak a Szent-Györgyi Albert Agórában. Számos vidéki városból és Budapestről is érkeztek 4 fős csapatok, hogy részt vegyenek egy játékos délutánon, s számot adjanak az angol királyi családdal és az amerikai elnökökkel kapcsolatos tudásukról.