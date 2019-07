Anyajegyeket vizsgáltak a sándorfalvi strandon, sor állt a vízparti "rendelő" előtt

– Régen el akartam már menni bőrgyógyászatra, mert egyre több az anyajegyem és van olyan is, ami miatt aggódtam. Amikor bemondták, hogy a strandon ingyenes szűrést tartanak, már rohantam is ki a vízből. Nagyon örülök, hogy nem kell hónapokat várnom erre a vizsgálatra – mondta Ágostonné Kati tegnap délután a sándorfalvi Nádastó Szabad­időközpontban. Nem ő volt az egyetlen, aki kihasználta ezt a különleges lehetőséget: csaknem harmincan álltak sorba Bónis Béla vízparti rendelője előtt. Gyakorlatilag semmi nem kellett a vizsgálathoz, csak egy kézben elférő műszer, a fürdőruhás vendégeknek pedig vetkőzniük sem kellett. Egyszerű és kézenfekvő akcióról volt tehát szó, hasonló kezdeményezésre mégsem volt eddig még példa.



– A strandvezető, Vas Éva vette fel velünk a kapcsolatot, mi pedig örömmel támogattuk ezt a programot – mondta el Némethné Kulisics Adél, a Stop Melanoma Alapítvány kuratóriumi elnöke. – Az a tapasztalatunk, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, mi ez a betegség, miközben drasztikusan növekszik az esetszám. Ez a legagresszívebben terjedő bőrrákfajta, a napozás pedig kifejezetten segíti a kialakulását. A strand tehát ideál is helyszín, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy változtatni kell a napozási szokásokon. Azt a tévhitet is eloszlatjuk, hogy a lebarnult bőr védelmet jelent – magyarázta.



A pár perces vizsgálatról a legtöbb strandoló megkönnyebbülve távozhatott. – Egyikünknél sem találtak semmit – mesélte mosolyogva a kisteleki Gyóni család. – Készültünk már ilyen vizsgálatra, de még nem jutottunk el. Örülünk, hogy itt volt rá lehetőség, most megnyugodhattunk – mondta a családfő, Gábor, aki feleségével és nagylányával strandolt Sándorfalván.



Volt azonban, aki jó is, hogy megmutatta anyajegyeit, mert további vizsgálatokra a klinikára utalta a bőrgyógyász főorvos. – A melanoma akár hónapok alatt is kifejlődhet, nagyon fontos tehát a rendszeres szűrés – hangsúlyozta Bónis Béla. Az anyajegy színe és alakja árulkodhat a kóros elváltozásról, a méret azonban már nem.