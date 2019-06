Aszály utáni özönvíz miatt a tavalyi meggytermés felére számíthatnak idén a gazdák

Vass Ilona meggye szép, de nem olcsó. Egy kiló 650 forintba kerül. FOTÓ: FRANK YVETTE

Magyarország meggybefőttben erős



Meggyben három ország diktál Európában: Lengyelország, Szerbia ésbMagyarország összesen 300–400 ezer tonnás termést produkál. A lengyelek 170–180 ezer tonnája kétszer annyi, mint Szerbiáé, nálunk az elmúlt 10 esztendő átlaga 70 ezer tonna. Magyarország meggybefőttben erős, évi 60–65 millió üveges gyártásával 60 százalékos a piaci részesedése – a németek igényének kétharmadát mi szállítjuk. Fagyasztott meggyben, lében és sűrítményben gyengék vagyunk, ott a lengyeleké a piac 40, a szerbeké a 30 százaléka. Érdekes, hogy a magyar belpiacon értékesített kb. 50 ezer tonna meggynek csupán 5–8 százaléka az úgynevezett friss piaci, a döntő hányad feldolgozóipari alapanyag.

Szeged kertvárosi utcáinak legelterjedtebb gyümölcsfája a meggy. Már itt látszik, hogy a korai aszály, majd a temérdek eső miatt pocsék a termés, sok helyen a korábbi harmada, negyede van a fán. És azt is válogatni kell, amikor a meggy­levesnek vagy a keszőcének való gyümölcsöt szedi az ember. Lefagyasztható, lekvárnak elegendő mennyiség nemigen van.Ez visszaköszön a Mars téri piacon is, kedden a nagycsarnokban csak mutatóban akadt meggy. A szabadtéren nagyobb volt a kínálat, most érik az Érdi bőtermő, akárhol kérdeztük, szinte mindenki ezt kínálta. Nem csoda, ezzel a hazai termőfelület 28-30 százalékát uraló fajtával indult a kicsit megkéső szezon. A piac legszebb gyümölcse címet Vass Ilona meggye kapta tőlünk, szépen, a szárával szedték, ott voltak rajta a kis levélkék is, és ezek nagyon jól mutattak. 650 forintért kínálták kilóját, ennél drágábban nem is láttunk meggyet a Mars téren. Kolléganőm szombaton ugyanitt, ugyanezt még 550 forintért megkapta, azóta felment az ára.– Ami jött, az megy is – mondja kényszeredett mosollyal az árus, amikor megjelenik a helypénzszedő, aki elvisz jó néhány ezer forintot a kasszából. Megtudjuk, a szép gyümölcs Kecskemétről érkezett, azt meg látjuk, hogy sorakoznak érte az asszonyok. – Kevesebb idén a meggy, később is kezdett érni – mondja Béziné Gyapjas Magdolna, aki csak fél kilót vesz az édesanyjának. Később majd visszajön egy rendesebb adagért saját részre. Érdeklődik is az árusnál, meddig lesz kint a piacon, és mekkora a készlet.– Mindenhogy szeretem, frissen, turmixba, levesnek, eltenni vagy lefagyasztani – sorolja.Több helyen is láttunk szép meggyet, mivel az eladó a vásárlómentes szünetben gyakran pásztázta a ládát, s szedte ki a sérült szemeket. Ezek azután a mérleg mellett gyűltek méretes kupacban, vagy az asztal alatt a ládában – rendes lekvárnak vagy pálinkának nyugodt szívvel nem használná fel senki.398 forintért is találtunk meggyet, igaz, ez szár nélküli volt. Ennyiért korrekt, de olyan, hogy a vásárlójának már aznap kezdenie kell vele valamit, mert tartogatni nem lehet, gyorsan romlásnak indul. Szabolcsból érkezett, és megtudtuk, szedés előtt szárzáróval lefújták, amely egyfajta fertőtlenítő és sebgyógyító, hogy a letépett szem ne kezdjen el gyorsan rohadni. Ahogy drágul az élőmunka, egyre gyakoribb látvány az ilyen meggy: haladósabb szedni. Az más kérdés, hogy a piacon a ládában nem mutat valami jól – viszont olcsóbban adható.A Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon is kevés a meggy; import már nincs, az Érdi bőtermőből legnagyobb a kínálat. Egy 10 kilós ládáért 400-450 forintot kérnek a termelők, ami a korábbi évek árait ismerve magasnak számít. A legfrissebb árprognózis szerint a hazai gazdák az átlagosnál 15-30 százalékkal magasabb áron értékesíthetik a termést a szezon elején, de ez mehet még feljebb – ami a vevőnek persze rossz hír.A tavalyi, 90 ezer tonna körüli meggytermésnél jóval gyengébb lesz az idei, egyrészt a virágzás idejére eső aszály, másrészt a rövid időszakra sűrűsödött, hatalmas mennyiségű eső miatt. Az optimista változat szerint 30-40 százalékkal kevesebb lehet a meggy, a borúlátók csak felét saccolják a tavalyinak. Az utóbbi napok esős időjárása, a folyamatos gyümölcshullás ez utóbbit erősíti.