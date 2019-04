Az önkormányzat fizet a felelőtlen gazdik helyett: Sándorfalvának évente 740 ezer forintjába kerülnek a gazdátlan ebek

Több mint tízezer forintjába került a sándorfalvi önkormányzatnak a Bodorszéken talált két kölyökkutya, amelyeket állatorvoshoz vittek. Fotó: Török János

Rossz állapotban fogták be ezt a pulit a Szent Imre utcában. Korom Tamás közterület-felügyelő vette kezelésbe. Fotó: Török János

Hat éve kötelező



2013 óta kötelező a kutyákat csippel ellátni. Komoly pénzbüntetésre számíthat az, akinek a kedvence nem rendelkezik az apró szerkezettel. A jegyző és a járási állategészségügyi hatóság ellenőrizheti a csipeket, és ha hiányzik, bírságot szabhat ki, ami legalább 45 ezer forint. A csip egy vonalkódot tartalmaz, amely lehetővé teszi az állat azonosítását. Egy központi adatbázisban az állatorvos információkat vezet az állatról: többek között a legutolsó beadott vakcina nevét és az oltás dátumát, valamint a gazdi elérhetőségét.

– Nemrég hozták be a két kölyökkutyát Bodorszékről, ott kóboroltak. Másnap állatorvoshoz vittük őket, megkapták a féreghajtót, az élősködők ellen is ellátták őket, kedden a Parvovírus elleni oltást kapják meg – mesélt a két játékos keverékről Gajdos Tibor, a sándorfalvi közterület-felügyelet vezetője. A kiskutyáknak jó dolguk van, labdákat is vett nekik az önkormányzat.A másik kennel lakója, egy fehér puli nem volt ilyen szerencsés, igen rossz állapotban fogták be a Szent Imre utcában. – Egy ötméteres láncot húzott maga után. Életében nem látott fésűt, a szőre annyira összeragadt, hogy járni és üríteni sem tudott. Most is kezelés alatt áll, mert bőrfertőzése is van. A samponra, gyógyszerekre és a kutyakozmetikusra összesen valamivel több mint 10 ezer forintot költöttünk. Érdekes, hogy egy ivartalanított kan, tehát egyszer valaki foglalkozott vele és költött rá. Csip természetesen egyik kutyában sem volt – mondta Korom Tamás közterület-felügyelő, akit az állatok gondozásával bíztak meg.Gajdos Tibor elmondta, a sándorfalvi önkormányzat 2018-ban ebrendészeti feladatokra 740 ezer forintot költött, 106 kutyával volt dolguk. Az összeg nagy része megspórolható lett volna, ha a felelőtlen kutyatartók csipeltetik a kutyáikat, nem engedik őket szabadon, vagy megjavítják a rossz állapotban lévő kerítésüket. A város által kezeltFacebook-oldal, a Sándorfalvi Gazdikereső segítségével 72 kutya talált vissza a gazdájához. Most a két kölyök és a fehér puli mellett egy keverék kan várja új vagy régi gazdáját. Legutóbb egy évvel ezelőtt írtunk gazdátlan sándorfalvi kutyákról (2018. április 17.: Gazdit keresett a hivatal a szőrös apróságoknak – Az önkormányzat udvarán fialt le a befogadott németjuhász). Akkor igazi sikertörténetként a cikk megjelenésének napján folyamatosan csörögtek a telefonok a polgármesteri hivatalban, és délelőtt 10 órára mind a hat kiskutya gazdára talált.