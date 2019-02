Bennszülött varázsló bűvölte el a zsűrit - Fotók

Hosszú évek óta hagyomány, hogy a Korábban Érkeztem Alapítvánnyal kapcsolatban lévő koraszülöttként világra jött gyermekek a világot jelentő deszkákra léphetnek. Idén is megrendezték a Szegedi Nemzeti Színházban az „Itt a farsang, áll a bál" című eseményt, ahol a gyerekek és szüleik a színház új mesejátékát a Világszép Nádszálkisasszonyt nézhették meg, majd ők maguk is birtokba vehették a színpadot.Egymást váltották a katicák, pillangók, bemutatkozott Bob mester és maga az ördög is. Először volt zsűrielnök jelmezversenyen Barnák László színigazgató, akit lenyűgözött, hogy több volt a kézzel készített jelmezek száma, mint a kölcsönzött vagy vásárolt. Az igazgatónak az értékelésben két segítsége is volt: a Világszép Nádszálkisasszony két főszereplője Ferencz Nándor és Vas Judit.Megtudtuk, hogy a jelmez ötletessége mellett színházi emberként a kivitelezést is figyelték, azt hogy mennyi munkaóra volt elkészítésében és mennyire volt fantáziadús. Persze a kiegészítők is szerepet játszottak az értékelésben. Az ötletességért 3. hellyel díjazták a kibertérből érkezett Konczos Gergő Minecraft jelmezét. Herczeg Rézi sellőlánynak öltözött, színes pikkelyeit kézzel varrta fel szoknyájára anyukája, igyekezetük második helyet ért a farsangon.A legjobb jelmezt Dolga Soma viselte, akire rá sem ismertek barátai. Soma bennszülött varázslóként mutatkozott be, haja szőlőkötöző raffiafonalból készült, arcát színházi sminkkel festette sötétbarnára édesanyja. Így a Korábban Érkeztem Alapítvány farsangi rendezvén a 8 éves Soma lett a színpad sztárja.