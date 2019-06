Betett a májusi hideg a strandoknak

Zárvatartással spóroltak Vásárhelyen

A hódmezővásárhelyi strand idén még ki sem nyitott - a veszteséget úgy igyekeztek kompenzálni, hogy megspórolták erre az időszakra az üzemeltetési költséget. Gömöri Csilla, a Hód-Fürdő Kft. ügyvezetője hozzátette: a műszaki előkészítő munkák sem voltak kivitelezhetőek az elmúlt hónapokban s sok csapadék miatt, így a tervek szerint csak június 15-én nyitják meg a nyári, szezonális medencéket.

A májusi időjárás nagyon régen nem volt olyan rossz, mint ebben az évben: a hideg, esős hónap nyomokban sem idézte nemhogy a nyárelőt, még a tavaszt sem. Pedig jobb években ilyenkor már beindul a strandolás: a fedett uszodákat elsejével kinyitják, a kültéri medencéket feltöltik, és bár az ilyenkor befolyó összeget az üzemeltetők szezon előtti talált pénznek tartják, az hétvégenként akár jelentős összeg is lehet. Erről azonban idén le kellett mondaniuk.– Míg tavaly májusban közel kétezer vendégünk volt a Szikin, idén hatszáz. Ez is elsősorban iskolás csoportokból és baráti bográcsozós társaságokból tevődött össze, strandoló gyakorlatilag egész hónapban nem volt – mesélte Drégelyi Zoltán, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója.Hozzátette: az igazi szezon az iskolaidő végén kezdődik, így egyelőre nincs ok aggodalomra. – Ha jó idő lesz nyáron, könnyen visszajön ez a kiesett bevétel. Főleg úgy, hogy a kemping a következő két és fél hónapra 90 százalékos telítettségű.A cégvezető elárulta, az Anna fürdőben ugyanakkor májusban rekordlátogatottságot regisztráltak, amely a fejlesztések mellett valószínűleg pont a rossz időjárásnak volt köszönhető. A sportuszodában pedig még nem értek véget a sportolók edzései, így ott a strandszezon eleve el sem kezdődött, arra a tanév végéig még várni kell.A SZUE forgalma is elmaradt a tavalyi év azonos időszakához képest, ám mivel a sátrat itt már áprilisban leszedték, hogy május elsejére a strand teljes egészében elkészülhessen, ott jutott néhány meleg nap a fürdőzni vágyóknak az előző hónap végén.– Szerencsére a fedett rész nálunk kompenzálni tudja a rossz időjárást, de természetesen ettől függetlenül mi is megéreztük, hogy az elmúlt hónapban a SZUE nélkülözte a strandolókat – mondta el Szabó Mihály szálloda- és fürdőigazgató.A strandvezetők tehát már a főszezonra, a vakáció két és fél hónapjára koncentrálnak. Hogy akkor milyen idő lesz, az egyelőre megjósolhatatlan, az előrejelzések szerint azonban a mostani, esővel gyakran tarkított hetet vasárnapra akár 30 fokos meleg is zárhatja, vagyis megérkezik a nyár.