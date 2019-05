BölcsészFeszten a Tornyai-múzeum kiállítása

A bölcsészkarral az év elején kötöttek megállapodást, ami kiterjed közös kiadványokra, kutatásokra is.



– Célunk, hogy akik nem jönnek el Hódmezővásárhelyre, azok is élményhez jussanak. Bízom benne, hogy mindenki pozitív gondolatokkal gazdagodhat – mondta Miklós Péter, a múzeum igazgatója a Tornyai-emlékévhez is kapcsolódó kiállításuk kapcsán, amely a bölcsészkar földszintjén kapott helyet. Egy pályázatot is hirdettek, tematikája és címe a Nagy Sömmi, ami a mozdulatlanság a síkságélmény varázsából következik. A pályázókat kedden jutalmazták.



Később A tündérmeséktől a marxizmusig címmel a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Kiadványait is megismerhették kerekasztal-beszélgetés keretében az érdeklődők. Ezen részt vett Nátyi Róbert művészettörténész, akinek tavaly adták ki monográfiáját Endre Béláról, illetve Bencsik Péter történész.