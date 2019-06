Börtönbüntetések a Czeglédy Csabához köthető cég ügyében

Bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és magánokirathamisítás miatt ítélte el a Szegedi Törvényszék a Human Operator Zrt. egyik munkatársát. A Gyurcsány Ferenc jó barátjához, Czeglédy Csabához köthető cég munkatársa az adóbevallások készítésében vett részt. Ő nyújtotta be az adóhatósághoz a közvetve a cég alvállalkozóiként tevékenykedő iskolaszövetkezetek nevében a személyijövedelemadó-bevallásokat is. Ezzel segítséget nyújtott ahhoz, hogy a bűnszervezet 3 milliárd 254 millió forint áfát, valamint 2 milliárd 960 millió forint személyi jövedelemadót, járulékot és más közterhet ne fizessen be.



Egy makói iskolaszövetkezetet vezető vádlottját ugyanezekben a bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a bíróság. Az egyezséget kötő férfi másfél év börtönt kapott, és őt is kizárták a feltételes szabadság lehetőségéből. Az ítélet szerint tevékenységével 989 millió forint áfa, valamint 629 millió forint foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó és járulék be nem fizetéséhez nyújtott segítséget.



Egy másik iskolaszövetkezet szegedi vezetőjét különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és magánokirat hamisítás miatt marasztalta el a bíróság. A férfi két év börtönt kapott, a büntetés fele részének kitöltése után feltételes szabadságra bocsátható, emellett három évre eltiltották a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője foglalkozástól. A vádlott a szövetkezet vezetőjeként 233 millió forint áfa és 136 millió forint jövedelemadó befizetésének elkerüléséhez nyújtott segítséget.



A Human Operator Zrt.-vel kapcsolatban álló utolsó iskolaszövetkezet vezetője az előkészítő ülés első napján jelentette be, hogy beismerő vallomást tesz és lemond tárgyaláshoz való jogáról. A szombathelyi férfit különösen jelentős, illetve különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében és hamis magánokirat felhasználásának vétségében mondta ki bűnösnek a törvényszék. Három év börtönbüntetésre ítélték.

A per előkészítő üléssel szeptember végén folytatódik.