Csongrád megyében is működik A MÁV állomásgondnoki hálózata

A nyugati pályaudvaron elsők között kezdték meg működésüket az állomási gondnokok.

FOTÓ: MÁV-START ZRT.

A vasúttársaság reményei szerint – az állomási gondnokok munkájának is köszönhetően – rövid időn belül országszerte érzékelhetően gondozottabbak lesznek a vasútállomások, ami­nek mindenki örülni fog – közölte a Délmagyarországgal a MÁV-Start Zrt. Kommunikációs Igazgatósága, amikor a nemrég létrehozott állomási gondnoki hálózatról kérdeztük őket. Azt is megtudtuk, a vasúttársaság jelenleg 696 állomást és 698 megállóhelyet üzemeltet. Ezek közül első ütemben 277 helyszínen 78 munkatársukkal indították el az állomásgondnoki szolgálatot, amit később tovább bővítenek.Csongrád megyébe már az el­­ső körben is jutottak gondnokok, akik Szegeden, Röszkén, Kiskundorozsmán, Balástyán, Szatymazon, Kisteleken és Csen­­gelén dolgoznak. Összesen egyébként mindössze ketten vannak, így ez a két ember látja el a megyei vasút­állo­má­so­kat.Erről a MÁV azt írta, hogy az állomási gondnokok a Pályavasúti Területi Igazgatóságok teljes területén, tehát nem me­­gyei eloszlás szerint dolgoznak. Oda küldik őket, ahol éppen munka adódik, azaz – ahogy a vasúttársaság fogalmazott – a feladataik elvégzésének helyszínét a felmerülő igények alapján állapítják meg.A megyében dolgozó állomá­­si gondnokok egyébként korábban is a vasútnál dolgoztak, más, de hasonló munkakörökben.A hivatalos válasz szerint a feladatuk a vasútállomások utasforgalmi létesítményeiben és az üzemi területeken a rendezett és kulturált környezet biz­­tosítása, valamint a településekhez kapcsolódó területek gondozása. Magyarán többek között takarítanak, karbantartást végeznek, ápolják a zöldterületeket és gyomtalanítják az állomást, de fontos feladatuk az akadálymentesítés is. Ők segíthetnek, ha valaki példá­­ul tolókocsival közlekedik, vagy éppen csak nehezebben mozog, és nem könnyű neki fel­­szállni a vonatra. Emellett pe­­dig részt vesznek az utasok tájékoztatását szolgáló hirdetmények ak­­tua­­lizálásában is – írta a MÁV.Vasutasokra, és így állomási gondnokokra pedig most is szük­ség van, ráadásul a jövőben újabb fejlesztések lesznek, mint például az új déli vasútvonal.A tervek szerint 800 milli­árd forintból összesen 500 ki­­lométeren épülhetne meg ez 8-10 év alatt – közölte korábban lapunkkal Lázár János or­­szággyűlési képviselő, mi­­után egyeztetett a javaslatról Orbán Viktor miniszterelnökkel. Lázár János a Délmagyarországnak elmondta: Pécsről Baja, Szabadka, Szeged, Hódmezővásárhely, Békéscsaba, Nagyszalonta és Nagyvárad érintésével érne el az új vasútvonal Debrecenbe. Az ország­gyűlési képviselő tudomása szerint a szerb kormány hajlandó anyagilag támogatni ezt a fejlesztést.