Dél-afrikai lecke: halat megfogni, kígyót elkerülni - Szegedi horgászok is remekeltek a világjátékokon

Roskó Péter kezében az egyik első dél-afrikai ponty, körülötte a csapat. Néha villámok csapkodtak a közelükben. Fotó: horgászválogatott

Erdei Attila. Fotó: Karnok Csaba

Nem mehettek a víz partjára a verseny kezdetéig – aztán viszont 72 órán át nonstop horgásztak, csak akkor hagyhatták el a bokszukat, ha vécére mentek. Illetve akkor, amikor leszakadt az ég, és három óra alatt 170 milliméter eső esett, mert csapkodott a villám, a karbonszálas botok pedig vezetik az elektromosságot. A bozótos helyeket el kellett kerülni a puffogó viperák és fekete mambák miatt, a köveket megmozgatni, nehogy skorpió, egyéb meglepetés lapuljon alattuk. Ilyen volt a pontyfogó világbajnokság pályája a dél-afrikai horgászvilágjátékokon a közelmúltban. A 24 csapatból a magyarok 8. helyezést értek el. A válogatott tagja volt a szegedi Roskó Péter is. – Ahogy lehetett, tájékozódtunk a vízről a Facebookon, ismerősöktől. Vittünk hazai csalikat, pop-upokkal próbálkoztunk, helyben vett aromákkal kísérleteztünk. Előfordult, hogy 2-3 órán át volt kapás egy ízre, aztán mintha lehúzták volna a redőnyt, abbamaradtak a kapások. Váltottunk, az új ízzel ugyanez játszódott le. A vízben felhőként oldódó fluo-por is hatásos volt. Pontyokat és amurokat fogtunk, a tízcentistől a négykilósig. Nappal lehetett parittyával, etetőrakétával etetni, éjjel csak dobócsővel. Ha nem volt kapás, az egyik társ alhatott.Szintén horgászat, de egészen más műfaj volt a világjátékokon a feeder-világbajnokság. Itt előző hétvégén érkeztek, és hétfőtől péntekig végigtesztelték a pályát az indulók az érzékeny botokkal, szombat–vasárnap pedig versenyeztek. – Mi 2013-ban ebben a tározóban már horgásztunk – mondta Erdei Attila, a világbajnok csapat szegedi–makói tagja. – Sok halat kellett fogni, ahogy teltek a napok, egyre kisebb távolságra dobva, nagyon pontosan, kevés, inkább porszerű etetőanyaggal. Vittünk hazai dolgokat, főztünk ragacsos kukoricakását, amelyet a tiszai pecások is szoktak, a helyi aromákkal, adalékokkal vegyítve használtuk. A horgon egyedül a kukorica vált be. Az első napokon fejenként 9-10-11 kilót fogtunk, aztán a hétvégére 20 és 40 kiló közötti mennyiség is összejött öt óra alatt. A mi válogatottunk kétszer már ezüstöt szerzett, egyszer bronzot, illetve Sivák Mátyás egyszer egyéni harmadik lett, én pedig 2012-ben Belgiumban egyéni világbajnok. Ez a csapatarany már kijárt nekünk. Nagyon jók voltak a segítőink is, engem például Vidó Ferenc támogatott, ő is többszörös válogatott.Attila a Marosmix termékfejlesztő teszthorgásza, versenyzője. Most a bemutatók mellett interjúkat ad, mert az, hogy a négy magyar válogatott csapat a világjátékok éremtáblázatának élén végzett, nagy visszhangot váltott ki. Péter gépészmérnök, a Fémépszer Kft. művezetője. Horgászni délután, hétvégén és szabadságon tud, így jár versenyekre is. De amire az ember igazán akarja, arra rá tudja szánni az időt. A kérdésre, mikor ettek halat utoljára, Attila azt mondta, a hétfői fogásból főzött halászlé mellől állt föl az imént. Péter a hétvégén süllőt sütött. – Vallom azt az elvet, hogy csak annyi halat vigyen el az ember, amennyire szüksége van. Én a tavaly fogottakból – azt most nem tudom, mennyiből – összesen hét pontyot vittem haza. Amikor kell hal, akkor fogok.