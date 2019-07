Don Juan Újszegeden

Parádés szereposztásban mutatják be hétvégén Újszegeden a Don Juant. FOTÓ: SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK

A csábító kalandjaival nyit ki újra az újszegedi játszóhely, így ez egy különleges alkalom. Tiltott szerelmek, csábítási trükkök, elhagyott nők, dühös férjek és fivérek történetét láthatjuk – páratlan nyelvi játékossággal és finom humorral fűszerezve. Érdekesség, hogy ez egy olyan komédia, amibe Molière még ma­­gát is beleírta. Eljátszotta Sganarelle figuráját: ő Don Juan szolgája, ura gáláns kalandjainak kényszerű segítője. Őt Sorbán Csaba formálja meg most.Az Újszegedi Szabadtéri Színpad nyitására nem is akármilyen szereplőgárda jött össze. A Molière-komédia címszereplője Jakab Tamás Jászai Mari-díjas szegedi színművész lesz. Kicsit meglepte a felkérés, de mint mondta, a vakmerő nőcsábász alakja nem korhoz kötött. Persze valakitől csak örökölni kellett ezt a beütést. Vélhetően apjától, akit Bodrogi Gyula alakít. A nőfaló feleségének viszont nem lehet könnyű. A Kossuth-díjas Csákányi Eszter feladata a nézők elé tárni Donna Elvira titkait. Szerelmes férjébe, akinél a hűség nem oly fontos. Fivéreit Kancsár József és Balog József játsszák. Sokak figyelme terelődik Kulka Jánosra is, aki betegsége óta nem sűrűn vállal színpadi szereplést – most viszont mégis láthatjuk.Az újszegedi játszóhely egyébként 1200 embert tud befogadni. Két év kihagyás után most megújult a színpad, oldalsó tornyokat és új frontvilágítást is kapott. A darab hivatalos premierje ma van, de szombaton és vasárnap is látható még a komédia Újszegeden.