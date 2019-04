Egészséges vizet követel a Tisza Koalíció

Bartha két sarkalatos problémára hívta fel a figyelmet. Azt részletezte, hogy a belvárosi ivóvízhálózat elöregedett, annak ólomkoncentrációja emiatt nagyon magas. Lakossági panaszok is érkeztek hozzá, valamint a körzetben két általános iskola is van, ahol a veszélyes érték ötszörösét mérték.



A másik probléma: zavaros, büdös, szennyezett a víz több városrészben is. Véleménye szerint a vízminőség-javító programot teljesen felesleges volt bevezetni Szegeden, amióta ez működésbe lépett, romlott a víz minősége. Bartha szerint ezeket a berendezéseket le kellene állítani, az ólmot tartalmazó öreg csöveket pedig ki kellene cserélni, ezekhez uniós vagy központi forrásokra van szükség. Hangsúlyozta, a városvezetés feladata, hogy forrást biztosítson és helyreállítsa a szegedi víz minőségét.