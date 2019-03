Együtt tényleg könnyebb a tanulás

A Korrepetitor Tanodában az önkéntesek segítségével tanulószobát és korrepetálást is biztosítanak teljesen ingyen a hozzájuk járó gyermekeknek.

– Itt lakunk a közelben, elsős voltam, amikor először lejöttem ide játszani – meséli a 10 éves Klotz Balázs. A most harmadikos fiú hamar bekapcsolódott a tanoda munkájába is, pár hármasa miatt szüksége volt a gyakorlásra. Balázs tanulmányi eredménye azóta javult, és rendszeres vendége a tanodának.Az ÁGOTA Alapítvány játszóháza hátrányos helyzetű fiataloknak nyújt alternatívát a szabadidő hasznos eltöltésére a Csongor téren. A játékok és programok mellett arra is figyelnek, hogy a gyermekes családoknak más téren is a segítségére legyenek.– Iskolába járó diákokat támogatunk azokból a tantárgyakból, tananyagrészekből, amelyek nehezebbek a számukra. Hozzáértő, szakképzett önkéntesek segítenek a tanulásban, elmagyarázzák a problémás részeket – részletezte Kolláth Enikő, a játszóház vezetője. Muzsek Anett több mint két éve önkénteskedik itt. Egy ismerőse látta az alapítvány egyik munkatársának posztját egy közösségi oldalon, így jelentkezett ide.– A Szegedi Tudományegyetemen küzdök a biológusdiplomámért, mellette dolgozom. Fontosnak tartom a megfelelő oktatást és főként azt, hogy ezt bárki elérhesse. Számomra pedig szórakozás a matek vagy egyéb természettudományi tantárgy – mesélte a lány.A Korrepetitor Tanodában az önkéntesek segítségével tanulószobát és korrepetálást is biztosítanak teljesen ingyen a hozzájuk járó gyermekeknek. Görbe Tündének tanítói végzettsége van, kézművesdélutánokat tart a játszóházban, és a matekban segít a diákoknak.– Olyan gyerekeknek segítünk, akik az iskolában nem tudják elsajátítani a kötelezőt, vagy egyszerűen csak egy kis gyakorlásra van szükségük. Van, aki egy-egy tárgyból, például matematikából, angolból igényli a korrepetálást, míg más a házi feladatát készíti itt el segítségünkkel – fogalmazott Tünde.A játszóház vezetője elmondta: középiskolások, nyugdíjasok, tanítók is segítenek a diákoknak, ám a tanulószobában főként olyan önkéntesek vannak, akik alsó és felső tagozatos tanároknak készülnek. – Most ilyen önkénteseket keresünk tanodánkba. Amellett, hogy segítenek, ez jó gyakorlati lehetőség is a tanárjelölteknek – fogalmazott Kolláth Enikő.Valóban minden korosztály képviselteti magát a játszóházban. Kis Sándorné nyugdíjas, a közösségi ház nyitása óta idejár. Gyermeke külföldön él, unokája nincs még, így több nyugdíjas társával együtt ez a második otthona. Ha kell, süteményt sütnek a gyerekeknek különböző rendezvényekre, most például nőnapi virágokat készítenek velük.– Sok gyermeknek nincs a közelben nagyszülője, nekünk pedig unokáink nincsenek, így ez nekünk is és a gyermekeknek is jó.Kata néni egyik kedvenc kisdiákja Mészáros Gergő, akivel rajzolni, színezni is szoktak, miután átnézték a napi leckét. Gergő jó tanuló, ám olvasni nem szeret, többek között ebben is segít neki Kata néni.