Első a javítás, csak a második a csere

Járt már pórul lejárt termékkel, sonkával?

Örök téma, hogy miből van az olcsóbb húsvéti sonka. Ha multinál vásárolunk, érdemes elolvasni az összetevőket. Fogott már mellé? Ünnepi nagybevásárlásnál könnyebben megesik, hogy lejárt szavatosságú terméket veszünk. Mi ilyenkor a teendőnk, hová fordulhatunk, mit tehetünk, ha a feltüntetett ár nem egyértelmű? Gyakori probléma, hogy az akciós árat a pénztár nem érvényesíti. Járt már így?



Előfordul, hogy a termékeket nem hitelesített eszközzel mérik, vagy a csomagolóanyagot is belemérik a vásárolt áruba. Volt már ilyen tapasztalata? Ossza meg velünk problémáját, mi pedig megkérdezzük fogyasztóvédelmi szakértőinket. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – leveleiket a panaszfal@delmagyar.hu címre várjuk.

Egy békéltető testület elé került ügyben valaki százötvenezer forintos klímát vásárolt, ami nem sokkal utána elromlott. A kereskedő csak javítani volt hajlandó, de utána még kétszer ment tönkre a berendezés. Előfordul, hogy akár három- négy szervizelés után is tovább szereltetne a kereskedő, amikor újra elromlik a gép.A vevők általában ingyenes javítást vagy cserét kérhetnek, ha hibás volt a termék, de ha ezeket a vállalkozás nem teljesíti, akkor – másodsorban – kérhető a vételár leszállítása vagy a teljes összeg visszatérítése is. A kereskedőnek, ha javít, törekednie kell a tizenöt napon belüli határidőre. Fontos, hogy az említett klímás ügyben már az első eredménytelen szerviz után is kérhető lett volna a csere.Mivel a klímaberendezés tartós fogyasztási cikk, egyéves kötelező jótállás vonatkozik rá. Ha ezen belül romlik el, akkor a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a hiba oka csak később, a vásárlás után keletkezett. Ha ezt nem tudja bizonyítani, jöhet az ingyenes javítás, a csere vagy a vételár visszatérítése. Összesen két évig lehet reklamálni a kereskedőnél, de az egy éven túli problémánál már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy eleve hibás készüléket kapott.A legjobb persze az előzetes tájékozódás. Például érdemes utánanézni a gyártó által külön biztosított, önkéntes garanciának is, ami a kötelező egyéves jótálláson felül jár. Van olyan készülék is, amelyre akár öt-tíz éves jótállást is vállalnak. Miután a klímaberendezés nemcsak nyáron hűt, de általában a téli fűtésre is használható, érdemes a fontosabb jellemzőre figyelni a készülékek összehasonlításakor.Számít, hogy a forgalmazónak milyen szervizháttere van, ellenkező esetben könnyen elhúzódhat a javítás. Klímánál fokozottan igaz, hogy őrizzük meg a kapott számlát és a jótállási jegyet: a kettő közül bármelyikkel lehet a készülékhez járó garanciát érvényesíteni.Ha a klímánál még a kötelező egyéves jótállási időn belül jött elő a hiba, akkor a készüléket jellemzően a fogyasztó otthonában kell megjavítani. Ha ez nem oldható meg, akkor a szerviznek vagy a kereskedőnek kell gondoskodnia a leszerelésről és az elszállításról, majd a javítás – vagy a csere – után a visszaszállításról és a felszerelésről.