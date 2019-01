Európa ötödik legszebbje a szegedi fényvillamos

Fotó: Kuklis István

Prága Amszterdam és München mellett Magyarországról Budapest, Miskolc és Szeged villamosa is részt vett a szavazáson . Miskolc az elejétől kezdve vezetett, végül közel 40 százalékkal meg is nyerte a versenyt, és Budapest és Szeged is az első 5 között végzett.1. Miskolc (magyar, 39%)2. Plzeň (cseh, 31%)3. Pozsony (szlovák, 9%)4. Budapest (magyar, 5%)5. Szeged (magyar, 4%)Összesen több mint 52 ezren szavaztak.