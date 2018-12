Ez az az eset, amikor hagyni kell elpusztulni az állatot

Vagy repül, vagy már nem mozdul

Beszéljünk hozzá nyugodtan!

Az is természetes, hogy emberi tulajdonságokat látunk az állatokban, és beszélünk hozzájuk. A 24.hu-nak nyilatkozó Kigyós Tamás tanácsadó szakpszichológus szerint környezetünk megszemélyesítése, az állatok és tárgyak felruházása tudattal, akarattal, érzelmekkel alapvető emberi sajátosság.



Az adott élőlényhez, holmihoz fűződő kapcsolatunk jelentőségét hangsúlyozza. Az állatoknak buksi fejük, szemük van, könnyű elhinni, hogy van tudatuk, örömet szerez kitalálni, mit szeretnének. A beszéd az ember számára ugyanolyan kapcsolatteremtő eszköz, mint a macska dörgölőzése. Amiatt, hogy beszélget a kutyájával, nem kell valakit félkegyelműnek tartani.



Már csak azért sem, mert a kutyákról kiderült, nemcsak arra képesek, hogy megérezzék az ember hangulatváltozásait. Tényleg meg is akarják érteni, amit közölni akarunk, és azzal is tisztában vannak, hogy az ember így tartja velük a kapcsolatot.

Százból öt elkóborol

Az énekesmadarak klasszikus téli etetésével nem avatkozunk be a természet rendjébe.

Új otthonra lelnek

A kis aranyos széncinege

„Az ő szavát érti a magyarság leginkább. Ő hirdeti a szőlőnyitást Borsodban, mondván tavaszkor: »Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! ... Minden védelmet érdemlő, szép és jó madárka" – így mutatja be a széncinegét Herman Ottó A madarak hasznáról és káráról című munkájában.



Tényleg az egyik legnépszerűbb madár, ezért keltett nagy feltűnést, amikor egy finn természetfotós, Lassi Kujala megörökítette, ahogy egy széncinege az etetőnél eszegető zsezsére lecsap, halálra csipkedi és megeszi.



Az Eszterházy Károly Főiskola kutatója, Estók Péter munkatársaival együtt hazai barlangokban figyelte meg, hogy a széncinegék megtámadják a téli álmot alvó törpedenevéreket, szétverik a koponyájukat, mert szeretik az agyvelőt. A kutatás eredményét 2010-ben publikálták.

20 millióból 15 millió elpusztul

Nem lőtték le, természetes módon pusztult el a szegedi Fehér-tavon látott rózsás flamingó – derítette ki a vizsgálat, amelyet az elpusztult madár tetemén végeztek. Az Afrikában, Dél-Európában is honos faj kóborló példányának felbukkanása november végén lázba hozta a madármegfigyelőket.Vajon nem lehetett volna észrevenni, hogy bajban van az a szegény madár, és megmenteni?Ez az a kérdés, amelyet a jó szándékú, de tájékozatlan laikusok ilyenkor gyakran föltesznek a természetvédő szervezeteknek, olykor vádló hangsúllyal. Ha pedig a kérdezőnek megadják a szakmailag korrekt választ, abból egy pillanat alatt vita támad. Az internet fórumain a természet dolgaihoz érzelmi alapon közelítő állatbarátok kétségbe vonják a biológusok szaktudását, jóindulatát.– Azt a flamingót nem lehetett megmenteni, fölösleges is lett volna – válaszolta röviden Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője.– Nincs olyan módszer, amellyel azon a nagy területen be lehetett volna fogni. Az altatólövedékes fegyvert madaraknál nem lehet használni. Ennek a madárfajnak nincs állandó „járása", olyan hely, ahova rendszeresen visszatér, és ahova bármiféle csapda legalább minimális eséllyel kihelyezhető lenne. Ráadásul a vékony lábai miatt a flamingó nagyon sérülékeny. Azt pedig a korai stádiumban észrevenni, hogy beteg, szintén lehetetlen.A madarak jelzései mások, mint a kutyáké, macskáké, és ebből a szempontból a vadon élő és a fogságban – például állatkertben – tartott madár között nincs különbség. Vagy repül, illetve ül az ülőfán, és jól néz ki, vagy már élettelenül fekszik a földön. Köztes állapot nemigen van, illetve ez rendkívül rövid ideig tart. Ha egy madár már annyira legyöngült, hogy elveszítette a röpképességét, akkor már csak órái vannak hátra.Zoltán azért mondta, hogy nem is kell megmenteni, mert bármennyire furcsa, hogy a flamingó ide tévedt, ez mégis természetes jelenség.– Egy-egy faj állományának túlnyomó többsége, mondjuk 95 százaléka mindig úgy viselkedik, ahogyan a nagykönyvben meg van írva. Ezek biztosítják a faj túlélését. És mindig van néhány százalék, amely kísérletezik. Később indul el délre vagy korábban érkezik vissza, nem a megszokott útvonalat használja, illetve kóborol. Az ilyen egyedek révén terjeszkedik a faj. Mert ha olyan körülmények közé kerülnek, amelyek nem felelnek meg nekik, elpusztulnak.Ha – például a klímaváltozás miatt – túlélnek, akkor ott meg tudják vetni a lábukat a többiek is. Szaporodni is tudnak, így fiókáiknak már az újonnan meghódított terület lesz az otthonuk. A faj ökológiai túlélése szempontjából van jelentősége az ilyen példányoknak.Elpusztulásuk tehát ugyanolyan természetes, mint a naplemente vagy a gravitáció. Beavatkozni egy ilyen folyamatba értelmetlen, felesleges. Nem visszük a vonuló madarakat repülőgéppel Afrikába, és nem fogjuk meg az összes cinegét az etetőn, mert esetleg biztosabb helyet tudunk nekik – érvel Orbán Zoltán. Az énekesmadarak klasszikus téli etetésével nem avatkozunk be a természet rendjébe.– A mag, az állati zsiradék és a gyümölcs, amellyel a madarakat várjuk az etetőn, ennek környezetében természetesen is előforduló táplálék. A magot bárhol máshol összeszedhetik a gazos árokpartokon, a kérgek alatt ott a rovartáplálék, és a fákon, bokrokon, valamint alattuk is rengeteg gyümölcs, bogyó marad.És amit a laikusok mindig figyelmen kívül hagynak: ha egy madár nem találja megfelelőnek az adott terület életfeltételeit, megy. Még egy veréb méretű faj is könnyedén megtesz egy nap alatt akár 1000 kilométert is déli irányban – mondja a szóvivő.– A téli madáretetés legfontosabb célja nem a madarak túlélésének biztosítása – ha nem etetnénk őket, egyszerűen továbbállnának –, hanem a természeti élményre mindinkább vágyakozó, településlakó ember gyönyörködtetése.Amikor 1890-ben elindították Magyarországon a lakossági madárvédelmet, eleve ez volt a cél, hogy élményt jelentsen, pozitív hozzáállásra neveljen, és közvetetten a természet védelmére, ismeretére tanítson. Aki megismeri a széncinegék szokásait, nem fogja bántani őket.Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az emberi gondoskodás ellenére a cinegék nem véletlenül költenek olyan sok fiókát. Ezek 70–90 százaléka ugyanis törvényszerűen elpusztul. Magyarországon a monitoring-felmérésekre épülő becslések alapján 1,4 millió széncinegepár él, amelyeknek minden évben közel 20 millió fiókája kel ki.Ezekből pedig legfeljebb egy–két millió éri meg az ivarérett kort, azaz legalább 15 millió elpusztul. Ha nem így történne, annyian lennének, hogy „térdig érnének" a kertben, a parkban. Ami természetellenes körülményeket teremt, és ezért árt, az a vízimadarak etetése, akár nyáron, akár ilyenkor, télen.Mert egy–két hét alatt kikapcsolja ennek a madárcsoportnak azt az alapvető, a túlélést szolgáló ösztönét, hogy délre kell vonulniuk, ahol nem fagynak be a vizek és nem fedi hó a legelőket. Ez is fontos tanulság: a mi örömünk miatt, még ha jó szándék is az alapja, ne kerüljenek bajba állatok.Egy-egy élőlényt megvédeni, csak azért, mert elénk került, tiszteletre méltó szándék lehet, de természetvédelmi szerepe és hatása nincs. Ráadásul erőforrásokat von el a létszámhiánytól szenvedő természetvédelmi szervezetek valóban hatékony és a fajok érdekeit szolgáló munkájától, az élőhelyek védelmétől, megőrzésétől.