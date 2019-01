Folytatódott a makói herbál-ügy - Gyereke született, ezért szokott le a drogról

Az ügyészség vádmódosítási indítványával folytatódott annak a makói párnak a pere a Szegedi Törvényszéken kedden, amelyet eddig jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem bűntettével és új pszichoaktív anyaggal való visszaéléssel vádoltak. Most ezt úgy egészítették ki, hogy a pár bűnszövetségben és társtettesként árulta a bódító anyagokat, így lényegesen súlyosabb, akár tízéves büntetésre is számíthatnak.



Ezután három tanút hallgatott meg a bíróság, akik korábban többször is vásároltak herbált a házaspártól. Egyikük azt mondta, hogy az ismerőseitől hallott arról, hogy a makói Pozsonyi utcában drogot árulnak. Azt a későbbi két tanúhoz hasonlóan vallotta, hogy úgy jutott a kábítószerhez, hogy bekopogott egy rácsos ablakon. Ezen beadta a pénzt, alkalmanként ötszáz, ezer vagy kétezer forintot, és pillanatok alatt megkapta a kiporciózott anyagot.

– Két slukk után elkábultam, és rövid idő alatt függő lettem. Paranoiás voltam, nem aludtam, kivert a víz. Volt olyan, hogy naponta 3-4 alkalommal is szívtam belőle – mondta a fiatal férfi.



Kiderült, hogy ő azért hagyta abba a drogozást, mert megszületett a kislánya. – Egy hónap kínszenvedés volt, de már nem fogyasztok semmi ilyet – tette hozzá.



Egy másik férfi pedig nem emlékezett pontosan, hogy mikor vásárolta a herbált. – Nem tudom, hogy hány éve lehetett, talán 3-4, de az is lehet, hogy 5, amikor utoljára vásároltam tőlük. Nekem emlékezetkiesést okozott a kábítószerezés.



A harmadik tanú pedig komoly fizikai és pszichés tünetekről számolt be. Ő éveken keresztül szinte mindennap fogyasztott valamilyen szintetikus drogot, amelynek 90 százalékát a pártól szerezte be.



– Lenyomott az anyag, nem gondolkoztam a bajaimon, gondjaimon, és ez ment évekig. Amikor pedig megpróbáltam leállni, folyamatosan hasmenésem és hányingerem volt – mondta.



A makói családról már korábban is írtunk. Azzal vádolja őket az ügyészség, hogy 2010-től 2015 márciusáig kábító hatású növényi termékeket, azaz herbált árultak, amelyet füstölőnek is neveztek. Egy-egy csomag ára 500-tól 2000 forintig terjedt. Egy internetes közösségi oldalon hirdettek – még akcióztak is –, egész napos nyitvatartási idő mellett működtek. Aki épp otthon volt, az szolgálta ki a vevőket.



Figyelték a drogokra, pszichoaktív anyagokra vonatkozó jogszabályok változásait. Ennek azért van jelentősége, mert a kábító hatású anyagokat forgalmazók igyekeznek olyan vegyületeket árusítani, amelyek a törvény szerint még épp nem minősülnek drognak. Ha egy anyagot felvesznek a tiltólistára, másikat keresnek, amely ugyanolyan bódító hatású.