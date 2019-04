Gyereknépszavazás volt Kübekházán a játszótérről

Molnár Róbert polgármester elmondta, 191 szavazásra jogosult állampolgár kapott szavazólapot: minden óvodás és 14 év alatti általános iskolás. Tizenhárom játék közül választhattak ki hatot az alapján, hogy mivel játszanának legszívesebben.



– Mindössze harmincan nem szavaztak, és volt három érvénytelen szavazat – mondta el a polgármester. Az összesített eredmények alapján egy komplex mászókát, egy mókuskereket, egy kötélhidat, két rugós játékot és egy négyüléses mérleghintát rendelt meg az önkormányzat, 3 millió forint összértékben.



– Ezeken túl épül majd egy élethű parasztház, melybe a gyerekek be is mehetnek játszani, illetve a szülők számára pihenőhely. A területet már körbekerítettük, hogy a kicsik ne tudjanak majd kiszaladni az úttestre a játszótérről, a további szükséges munkákat pedig, beleértve a játékok betonalapzatának elkészítését is, a falu lakói végzik el társadalmi munkában – mondta el a polgármester.



A játszótér a tervek szerint nyár elejére készül majd el.