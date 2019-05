Gyerektáboroztatást támogatnak

Rácz Anett, az alapítvány elnöke a Délmagyarországnak elmondta, hogy kétféle tábort, egy logikai és alkotótábort, és egy „kalandosabbat" szerveznek, mindkettő egy hétig tart. Előbbiben a kreativitásé és a könnyebb játékoké lesz a főszerep.



A kicsik társasjátékozhatnak, gyöngyöt is fűzhetnek, sőt, délutánonként még jógázhatnak is, mindezt Szeged belvárosában. A kalandtábor a városon kívül lesz. Ott többek között számháborúzhatnak majd a gyerekek, de sokféle labdajátékot is kipróbálhatnak, és fejlesztő, valamint taktikai játékok is lesznek.



Rácz Anett azt is elmondta, nagyon sok család nem engedheti meg magának, hogy a szünidőben a gyermeke táborozzon, ezért indították a mostani kezdeményezést. Azokat a gyerekeket tudják támogatni, akiket egy szülő nevel, vagy legalább három kiskorú testvér van a családban.