Gyógynövények között tanulják a természetet: ˝ökoságban˝ versenyeznek egymással az osztályok az algyői iskolában

Beépített környezettudatosság

Ajándék kirándulás a természetbe

Saját arculat, gyógynövényekkel

– Ez zsálya. Lehet vele például mindenféle zöldség- vagy vajkrémeket ízesíteni, de teának is jó – felelte a negyedikes Kecskés Dorottya, amikor az algyői Fehér Ignác Általános Iskola fűszerkertjében három másik osztálytársával együtt az ott termő növényekről szerzett tudását teszteltük. – Ezt ismerem. De most nem jut eszembe a neve – mondta Moczó Csenge, amikor az orra alá dugtunk egy kis kakukkfüvet. Amikor segítettünk, hogy egy madárfaj nevét viseli, beugrott neki, Benke Krisztinának és Nyerges Katának is. A rozmaringot csak azért nem ismerték föl, mert még nem tanulták – mondták a gyógynövényszakkör tízéves tagjai, akik foglalkozásonként egy-két gyógynövény hatásával és felhasználásával ismerkednek meg alaposabban.Ez is része annak a nevelési-oktatási programnak, amellyel 2005-ben Csongrád megyében az elsők között szerezték meg az ökoiskolai, 2012-ben pedig az örökös ökoiskolai címet. Ma már több mint 40 megyei általános és középiskola birtokolja valamelyik elismerést.– Manapság már nem elég, ha egy intézményben mondjuk szelektíven gyűjtik a szemetet – ahogy mi is tesszük –, ettől még nem lesz ökoiskola. Nálunk a környezettudatosságot minden lehetséges módon beépítjük a tanórákba és az egyéb iskolai foglalkozásokba, akár irodalomóráról vagy karácsonyi ajándékkészítésről van szó. Amit csak lehet, a honlapunkon közlünk, hogy minél kevesebb papírt használjunk föl. Napelemek szolgáltatják az intézmény áramszükségletének egy részét is – sorolta Gondáné Pál Ildikó igazgató.A nyolcadikos Cutor Adél és Farkas Dávid arról beszélt, hogy otthonról is hoznak környezettudatos ötleteket, de az iskolában is kapnak erről új ismereteket, tippeket. – A karácsonyi vásárra készült már műanyaghulladékból karkötő, de nagy ötlet volt a PET-palackból készült seprű is – mondták el a fiatalok.A diákok az osztálytermeket újrahasznosítható anyagokból készült dekorációkkal díszítik, amit a tanárok pontoznak, a legtöbb pontot összegyűjtők pedig osztálykirándulást kapnak – a természetvédelem jegyében. Legutóbb Mórahalom térségében kalauzolták körbe a győztes osztályt természetvédelmi szakemberek, és mutatták be nekik az ott fellelhető természeti értékeket. Rendszeresek az iskolában a környezettel, természetvédelemmel kapcsolatos előadások, a gyerekek gyakran tesznek biciklitúrákat a zöldbe, vagy éppen a Fehér-tóra, ahol akár madárgyűrűzésbe is besegíthetnek.– Saját arculatot kell kialakítani az „ökoságban" is. Nekünk ilyen a természetvédelemmel összekapcsolt gyógynövényismeret és az egészségtudatos életmódra nevelés – hangsúlyozta az igazgató. Az országosan is elismert helyi Ezerjófű Egyesülettel közösen alakították ki az iskolai fűszer- és gyógynövénykertet, és ők segítik a gyerekek oktatását is. Hogy ez az irány mennyire fontos az intézménynek, jelzik a gyerekek gyógynövényrajzai is, amelyek az iskola auláját díszítik. A kertben van egy miniüvegház is. Az ott lévő növények gondozásához nap- és szélenergiát használnak. Ugyancsak megújuló energiával működik az újrahasznosított sörösdobozokból készült gyümölcsaszaló is – amely egyúttal az egészségtudatos szemléletformálásban is szerepet kap.– Ha sikerül az a terv is, hogy őshonos gyümölcsfákat ültessünk a kertbe, az nemcsak az oktatásban lesz hasznos, de a rajtuk termő és általuk asztalt gyümölcsöket megkedvelve a gyerekek szívesebben választhatják majd azokat például a cukrozott élelmiszerek helyett – jegyezte meg az igazgató.