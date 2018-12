Ha Brazíliában nem esik, Szegeden is drágul a kávé

Folyamatosan emelkedik a kávé világpiaci ára, de ettől még nem kell kétségbe esni. Fotó: Török János

A kereslet és a klímaváltozás is hatással van a kávé világpiaci árára, de az általunk megkérdezett szegedi kávézókban egyelőre nem aggódnak. Fotó: Török János

Tudta?



A kávé egyrészt azon termékek megnevezése, amelyeket bizonyos kávéfajok magjainak feldolgozásával állít elő a mezőgazdaság és az ipar (pörkölt kávé, szemes kávé, babkávé, őrölt kávé), másrészt annak az italnak a megnevezése, amelyet az előbb említett termékekből készítenek, és amely népszerű élvezeti cikk. A kávé fő hatóanyaga a koffein. A kávé szó az egyik vélemény szerint egy etiópiai vidék, Kaffa nevéből származik, ahonnan a kávét Jemenbe szállították. A másik eredeti lehetőség az arab kahwa szó – amelyből a mi kávé szavunk ered –, ez azonban eredetileg bort jelentett.

Látványos drágulásnak indult a kávé, írta meg a közelmúltban a Világgazdaságra hivatkozva több hírportál. Azaz, ha nem esik elég eső Brazíliában, Szegeden is drágulhat kávé. Ennek jártunk utána: két kávézó tulajdonosát és egy nagykereskedőt kérdeztünk. De előtte nézzük meg, mitől drágul a kávéfajok magja! A hosszú távú trend szerint folyamatosan emelkedik a kávé ára, amit egyrészt a kereslet növekedése indokol, másrészt a klímaváltozás miatti termesztési nehézségek, mondta a Világgazdaságnak Csóka Gyula, a Mocca Negra Zrt. vezérigazgatója.Az amerikai árupiacon az arabica kávé ára 7,2 százalékkal emelkedett egy hét alatt a márciusi határidőre.– Biztos, hogy emelkedni fog a kávé ára, hiszen ha az alapanyag drágul, akkor a késztermék is követni fogja. A termés sem ugyanolyan, mint korábban, és a kereslet is megnőtt. Kínában is egyre népszerűbb a kávé és a kakaó, ha pedig az indiaiak is elkezdenek kávézni, akkor nagy baj lesz – mondta a szegedi kávé-nagykereskedés, a Caffe Caffe Kft. ügyvezető igazgatója, Farkas Csaba. A szakember úgy fogalmazott, folyamatos áremelkedés várható jövőre is, és utána, meg utána is.Egy név nélkül nyilatkozó szegedi szakember fölösleges hangulatkeltésnek nevezte a hírt. – A nemzetközi árlista alapján most is ugyanolyan áron tudok kávét venni, mint az év elején. Olyan persze előfordul, hogy például Kolumbiában kávé helyett mákot ültetnek, mert abból jobban jövedelmező terméket állítanak elő – magyarázta forrásunk.A szegedi kávézók tulajdonosai sem izgulnak. Jarjabka Zoltán, a Kék Elefánt kávézó tulajdonosa azt mondta, ők valószínűleg azért nem veszik észre a drágulást, mert még a nagykereskedők korábbi árukészletéből vásárolnak.– Ez minden évben téma, a kereslet valóban növekedett, mert a kínaiak is rákattantak a minőségi kávéra. Az árukészlet fogy, a kávé termőterülete is csökken, de akkora baj szerintem még nincs – mondta a két és fél éve nyitott kávézó vezetője.Kollégája, Talmácsi Ádám, az A2 Gastro Caffé egyik tulajdonosa azt mondta, a kész kávét, a saját termékét a pörkölő árazza be, ezzel az árral a világpiaci nem egyenesen arányos, az viszont biztos, hogy a jó minőségű kávé mindig drágább.