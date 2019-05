HangHordozók: balástyai versenyző lett a közönségszavazás győztese

Eredményt hirdettek a Versmaraton programsorozat kísérőrendezvényeként zajló HangHordozók - Énekmondók versenyének döntőjében, a kortárs versek megzenésítőinek legnagyobb hazai versenyén - közölte a Magyar Írószövetség az MTI-vel.



Az A38 Hajón zajló - a zsűri értékelése szerint kiemelkedően magas színvonalú - döntőben tizenegy előadó léphetett színpadra, a verseket Az év versei 2018 kortárs költészeti antológiában megjelent 101 költő csaknem 400 költeményéből válogatták a versenyzők.



A szervezők közlése szerint a Magyar Írószövetség, a Magyar Napló Kiadó és az MTVA partnerségében megszervezett HangHordozók - Énekmondók versenyének első díját a Kaczander Nóra (NorAcoustic) nyerte Kántor Péter Egy madár repül és Báger Gusztáv Macskalesen című versével.



A második díjat a JaMese zenekar Buda Ferenc Depresszió című versének feldolgozásával, a harmadik díjat Szlama László nyerte Báger Gusztáv Macskalesen és Lukács Sándor Örökkévalóság című versével.



A Kossuth Rádió különdíját a JaMese, az M5 kulturális csatorna különdíját a közönségszavazás győztese, Krasznai Gíta kapta, aki Tandori Dezső Elválasztás és összetartozás című versét adta elő.

A Magyar Írószövetség különdíjasa Iris Kiss Benedek Gyalogosan című versével, Magyar Napló Kiadó különdíját Szlama László nyerte el, a zsűri különdíjasai Iris, DUSKA - Kazai Ági & Stefan Uhrinak Gergely Ágnes: Csonka szimfónia című versével.



A Bonyár Judit, Csík János, Eredics Gábor, Likó Marcell és Váczi Eszter alkotta zsűri tíz előadót juttatott a döntőbe, míg egy előadót a Versmaraton Facebook oldalán a közönség szavazott be.



Mint írták, a pályázók az elmúlt években összesen 166 kortárs verset zenésítettek meg, amelyet az Írószövetség és a Magyar Napló Kiadó fontos eredménynek tart, hiszen - mint írták - ráirányítja a kortárs költészetre a szélesebb közönség figyelmét. Idén 30 előadó 39 verssel indult: összesen 23 költő tollából származó alkotással.



Az M5 kulturális csatorna a döntőbe jutott előadók dalait stúdióban rögzítette, s a megzenésített verseket színészekkel is felvette, így a korábbi éveknél szélesebb körhöz juthattak el a művek. A döntőről az M5 televízió felvételt készített, amely május 18-án kerül adásba.



A balástyai Krasznai Gíta 25 éves, Szegeden járt középiskolába, majd grafikus-festőművész alapdiplomát szerzett itt. Jelenleg a fővárosban végzi mesterképzését, a zene szerves részét teszi ki életének. Saját dalait gitáron adja elő, most fogja kiadni második lemezét.



Jelentkezett az MTVA és a Magyar Írószövetség által a költészet napja alkalmából megrendezett Versmaraton kísérőprogramjaként kiírt Hanghordozók 2019 című pályázatra. Tandori Dezső egyik utolsó versét, az Elválasztás és összetartozást zenésítette meg, és adja elő Krasznai Mohini, Albert Péter és Palatinszky Márton társaságában. Gíta pályaművét a zsűri beválogatta a döntőbe, amelyet ma tartanak az A38-as hajón Budapesten. Ide 11 versenyző került be. A verseny mellett az M5 különdíjjal értékeli azt a produkciót, amelyik a legtöbb lájkot kapja. A pályaművekről a csatorna Facebook-oldalán megtekinthető egy kép, aki támogatni szeretné a balástyai lányt, az ennek a kedvelésével teheti meg.