Hiába kérte kislánya, nem hívott orvost a feleségéhez - enyhítették a szolnoki férfi ítéletét

Akkor sem hívott segítséget, amikor a sértett már hányt

2013. október 19-én a déli órákban a feleség fejfájásra panaszkodott. Délutánra annyira magas lett a vérnyomása, hogy a kialakult hipertóniás krízis következtében mély álomba merült, és a férje nem tudta felébreszteni.

Megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla az emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt K. P. ellen indított büntetőügyben a Szolnoki Törvényszék I. fokú ítéletét. Emberölés bűntettének kísérletében és kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek a Szolnoki Törvényszék 2018. május 28-án K. P. vádlottat. 5 év börtönre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte, és megszüntette a vádlott szülői felügyeleti jogát kiskorú gyermeke felett. A döntést az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője felmentés vagy enyhítés érdekében nyújtott be fellebbezést. Így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára, amelyA vádlottal szemben kiszabott büntetés mértékét 5 évről 2 év 6 hónap börtönre, a közügyektől eltiltás tartamát 6 évről 3 évre enyhítették. Az ítélőtábla a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó rendelkezést is mellőzte - állt a Szegedi Táblabíróság közleményében.Az eset még 2013-ban történt: a most 16 éves közös gyermek akkor még általános iskolába járt. A vádlott és felesége, K.-né T. I. sértett a gyerekükkel együtt Szolnokon éltek. A házasság 2013-ra megromlott. Ennek részben anyagi okai voltak, de az asszonynak az sem tetszett, hogy megítélése szerint a vádlott szülei túlságosan beleszólnak az életükbe, és a férje nem mer ellentmondani nekik. A veszekedések hangos szóváltásokban merültek ki, tettlegességre nem került sor közöttük.

A feleség anyja ekkor már másodszor kereste a lányát, de a vádlott azt mondta, hogy az asszony alszik, később majd felkeresik. Kora este a vádlott a gyermekével el is ment az anyósához. Otthon magára hagyta a kanapén fekvő, ébreszthetetlen feleségét, és azt mondta az anyósnak, hogy a lánya tévézik, azért maradt otthon.

Amikor hazaért a vádlott a kislányával, azt látták, hogy az asszony még mindig alszik, és időközben hányt is. A kislány megkérte az apját, hogy hívjon segítséget, de a vádlott ezt nem tette meg.

Hazudott az anyósnak, nem hallgatott a kislányára

Amikor az anyós újra telefonált, azt állította, hogy a lánya és az unokája vásárolni mentek, ezért nem tud velük beszélni. Este a vádlott úgy ment aludni, hogy a sértettet magára hagyta a lakás nappalijában, és a kislányát sem nyugtatta meg. Pedig a gyermek akkor már nagyon félt.



Másnap reggelre a sértett már hányadékában és vérében feküdt a kanapéról a földre esve. A vádlott sikertelenül próbálta felébreszteni, miközben a lánya arra kérte, hogy hívjon orvost. Azon a délelőttön a sértett anyja többször is akart beszélni a lányával telefonon, de a vádlott egyik alkalommal sem tájékoztatta őt a sértett állapotáról. Végül a vádlott a kislánya többszöri kérésre felhívta a mentőket, akiknek azt állította, hogy a felesége gyógyszer túladagolás következtében rosszul lett.

A kórházba szállítás után megállapították az orvosok, hogy az asszony agyvérzés miatt lett rosszul. Csak a szerencsének köszönhető, hogy életben maradt. Jobb oldali végtagjai lebénultak, beszédképessége károsodott. A rehabilitációs kezelése során 2014. december 1-én a nagykőrösi kórházban szívinfarktusban meghalt. Megállapították: halála nincs okozati összefüggésben a 2013-ban történt agyvérzéssel.

Elég lesz 2 év 6 hónap, mert nem gondolta, hogy felesége meghalhat

A vádlott azzal, hogy 2013. október 19-én és 20-án közel 24 órán keresztül a gyermeke kérése ellenére nem nyújtott segítséget a rosszul lévő feleségének, a szülői kötelezettségét súlyosan megszegte. Veszélyeztette a kislány erkölcsi, szellemi fejlődését.

Mint fentebb írtuk, emberölés kísérlete miatt ítélték öt évre első fokon a férfit, de a Szegedi Ítélőtábla ezt 2 év 6 hónapra enyhítette. Az ítélet indoklásában elhangzott:



a vádlott semmilyen formában nem kívánta a felesége halálát. Meg sem fordult a fejében az indoklás szerint, hogy az asszony meg is halhat, ezért nem bűnös emberölés bűntettének kísérletében.

Ugyanakkor, mint férjet, speciális segítségnyújtási kötelezettség terhelte, aminek még a gyermeke felszólítása ellenére sem tett eleget, amikor hosszú ideig hagyta orvosi segítség nélkül az arra rászoruló asszonyt. Így bűnössége segítségnyújtás elmulasztásában megállapítható. Ezért indokolt és a büntetési célok megvalósulásához elegendő a 2 év 6 hónap börtönbüntetés - mondja ki a másodfokú ítélet.

Ugyancsak bűnös a vádlott kiskorú veszélyeztetésében, mert az édesanyjáért aggódó gyermek kérésének nem tett eleget, a gyermekkel a krízishelyzetben nem foglalkozott. Az ítélőtábla azért nem tartotta indokoltnak a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó rendelkezést, mert a gyermek már elmúlt 16 éves, hamarosan nagykorú lesz, és egyébként sem az apjával él.

Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.