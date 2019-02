Idén is több száz programot kínál az SZTE Kulturális Irodája - A Kaláka is eljön Szegedre

Negyedik éve töretlen a Vers délben programsorozat, így ezzel idén egészen biztosan találkozni lehet Szegeden. Az SZTE Kulturális Irodája idén is megszervezi hagyományos eseményeit. Február 19-én például kezdődik a könyvbörze, amikor a Klebersberg Könyvtár állományából kivont köteteket lehet megvásárolni kedvezményesen. Az Egyetemi Tavasz a költészet napján indul – április 11. –, de tavasszal aktívan bekapcsolódik a Fonó Klub is a programokba. 17 koncertet kínálnak, olyan népszerű előadókkal, mint a Góbé vagy a Meszecsinka zenekar. A tavasz kiemelkedő programja a 8. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny március 18-tól 23-ig, és a gitárfesztivál áprilisban. A Bölcsészfesztivál sem marad el, ahogy a népszerű AudMax-esték sem az Ady téri épületben. – Az ötvenéves Kaláka zenekar is eljön hozzánk, de ismét hirdetünk fotópályázatot is, amely mindig népszerű. Egyik évben 500 kép érkezett hozzánk – mondta Tajti Gabriella, az SZTE Kulturális Iroda vezetője.

Nyáron immár a hatodik Levendula és a hetedik Lótusz Napokat rendezik, de fontos nyári program a nyilvános operavizsga június 1-jén a kisszínházban, és a Múzeumok éjszakája is június 22-én. Az Őszi Kulturális Fesztivál október 1-jén kezdődik, de októberben tartják a 3. Gombásznapot is a Füvészkertben.



– 35. alkalommal játsszuk nemsokára Pintér Béla A démon gyermekei című darabját, ezzel el is temetjük idén a produkciót – mondta Varga Norbert, a Szegedi Egyetemi Színház művészeti vezetője. Azt is elárulta, idén sok egyetemista jelentkezett hozzájuk, ami külön öröm. Április 26–28. között tartják a negyedik Szegedi Egyetemi Színházi Találkozót, idén újdonságként bemutatják Jagos István Róbert Evangélium és Závada Péter Reflex című darabját is.



A Szegedi Egyetemi Énekkarral biztosan lehet találkozni áprilisban az Éneklő Ifjúság hangversenysorozaton, és májusban is, az Egyházzenei Hónapon. Adventi koncertre is bátran lehet számítani. Az Universitas Szimfonikus Zenekar ismét előveszi Benjamin Britten műveit tavasszal, amelyekkel annak idején, 1992-ben kezdtek, Gyüdi Sándor dirigálásával. Júniusban ismét részt vesznek a ZeneAgóra nyári táborán, hogy 20-25 gyereket tanítsanak zenélni.