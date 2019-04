Íjászkodni és tojást festeni is lehetett az emlékparkban: nomádokkal ismerkedtek a Szeri Húsvéton

Szeri Húsvét - Programok

– Három ujjal húzzad, emeld föl a könyököd, húzd és engedd el!– De nem merem – kiáltotta Darázsi Szilvi, aki vasárnap az íjászatot próbálta ki az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Végül csak el merte engedni az íj húrját. A nyílvesszők nagy része a cél mögé fúródott. Szilvi erre azt mondta, hogy a hátországot támadja, de végül az utolsó nyílvesszővel célba talált. – Céltudatos vagyok, de ezt még gyakorolni kell – értékelte teljesítményét.A fiatal lány családjával a Komárom-Esztergom megyei Mocsáról érkezett Ópusztaszerre, ahol az emlékparkban vasárnap és hétfőn húsvéti és más hagyományőrző programokkal várták a látogatókat, akik pedig nagy számban keresték fel az emlékparkot. A számos kínai turista mellett szlovák rendszámú buszt is láttunk a parkolóban, sokan jöttek motorral, mások biciklivel. A zsúfoltságra jellemző, hogy a park bejáratától egészen az odavezető bekötőút végéig, több mint egy kilométer hosszan sorakoztak a parkoló gépkocsik.Bár a tojásfestés hagyományosan a lányok, asszonyok dolga, a skanzenben egy fiúval is találkoztunk, aki a hagymalébe főtt barna tojást ecetbe áztatott fogpiszkálóval igyekezett az előre megadott, igen bonyolult minta szerint díszíteni. Hegedűs Gergő családjával már öt éve minden húsvétkor ellátogat az emlékparkba. A pirtói Hegedűsék csak egy alkalommal hagyták ki az ópusztaszeri húsvétot, amikor Gergő megbetegedett. A fiú édesanyja, Hegedűs János Pálné hozzátette, az augusztus 20-át is hagyományosan itt töltik.A Szeri Húsvét a tojásfestésen kívül számtalan programot és látnivalót kínált: volt kalácssütés, ételszentelés, régimódi locsolkodás, bábszínház, mesekert, lovaskocsizás, népzene és néptánc. A Nomád Parkban X. századi tevékenységeket próbálhattak ki, lőhettek íjjal, de volt kézi orsózás, rokkázás és szalagszövés is. A nap egyik leglátványosabb programja a lovaspályán tartott lovasbemutató volt, amelyen a nomádok harcmodorát, fegyvergyakorlatait és lovasjátékait ismerhették meg a látogatók.10:30 Zenés hírverés lovas kocsival, élő zenével, táncosokkal. Közreműködik: a makói Forgatós Táncegyüttes – Emlékpark területe11:00 Tojáskeresés – Skanzen területe12:00 Déli harangszó12:05 Ételszentelés Antal Imre Atyával – Ányási kápolna12:30 „Megvirágzott diófa" – hagyományos húsvéti locsolkodás és népszokások bemutatása Közreműködik: a makói Forgatós Táncegyüttes – Skanzen területe14:00 Lovasbemutató – Lovaspálya16:30-17:30 Húsvéti Bál a makói Forgatós táncegyüttessel – Skanzen területeX. századi tevékenységek: kézi orsózás, rokkázás, szalagszövésAutentikus magyar népzeneTáncház a makói Forgatós Táncegyüttessel, a Rozsdamaró Zenekarral és a Talléros Zenekarral – Skanzen területeMesekert, interaktív játszóház – Malom előtti területMézes Mazsolka Meséi bábszínház – KözségházaHúsvéti tojásfestés – OlvasókörHúsvéti kalácssütés – OlvasókörLovas kocsizás – Skanzen területeBútorfestés – KözségházaGyalogcsendőr – Skanzen területeMűködő postahivatal a Községházában – KözségházaKézműves foglalkozás„Fábián Tamás Ért-Ék Alapítvány ásványkiállítása"Madártotó: Az Év madara a gólyatöcs„A Dél-Alföld madárszemmel" Ötvös Sándor fotókiállításaMagyarország történelme 3D-ben (filmvetítés) – Vetítőterem„A trianoni békediktátum emlékezete – képekben és tárgyakban" c. időszaki kiállítás – Aula„A szegedi halasbicska és a késesmesterség" c. kiállítás – Hungarikum tárházLegyen Ön Árpád vezér! – Rotunda/ „Multimédiás játszótér"Keresse meg Gárdonyi Géza üzenetét! – Rotunda/ „Ilyet nem látott a Kárpát…"Álljon Ön is végvári katonának! – Rotunda/ „Vár állott, most kőhalom"A legkisebb a legnagyobb? – Rotunda/ „Kincsek a földből"