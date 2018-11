Ingyen, a szabadban kondizhatunk tavasztól Újszegeden

Amíg a gyerekek a játszótéren töltik az időt, addig a szülők a szomszédos kondiparkban erősíthetnek tavasztól. Fotó: Frank Yvette

Libegő, derék- és csípőformáló, elliptikus tréner, lépcsőző, lábizom-erősítő és bicikli – ezekkel erősíthetünk tavasztól a szabadban Újszegeden, a Szolgáltató sor és a Vedres utca sarkán, ahol kültéri fitneszparkot alakítanak ki. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a napokban a hat eszköz a helyére került, viszont az önkormányzat tájékoztatása szerint az edzéssel tavaszig várnunk kell, ugyanis ekkor történik meg a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.A beszámolóból kiderült, a park létrehozása Odessza városrész fejlesztése keretében valósul meg 801 millió forintból. A park közelében lévő sportpályát is megújítják a Zöld város projekt által, de a program magába foglalja az útburkolatok, térbútorok és zöld területek megújítását is.Korábban a munkaterület átadóján Botka László polgármester lapunknak elmondta, az újszegedi beruházás a Székely sor, Temesvári körút, újszegedi vasútvonal, Alsó kikötő sor és a Torontál tér által körbevett területet érinti. Összesen 110 fát ültetnek a projekt keretében, cserjékkel és évelő növényekkel bővül az állomány, amihez olyan öntözőrendszer párosul, amely az egész park vízellátását biztosítja. Emellett egy új tanösvényt is kialakítanak, illetve a játszóterek és két buszmegálló is megújul. Mindezt leginkább a Szegednek juttatott európai uniós forrásokból fedezik.