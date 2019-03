István betonozott, Katalin meg elköltötte a nyereményt

Mivel Veder Istvánné Tóth Katalin mindennap főz, a konyhába szükséges élelmiszereket vette meg: gombát, banánt, mandarint, paprikát, zellert, brokkolit, karalábét, trappista sajtot, olívaolajat, virslit, margarint, szalámit, szalonnát, bőrös császár malachúst. A választott kenyérhez és zsemléhez májast vett le a polcról, a csokinyuszi, a Túró Rudi és a keksz az unokáké lesz.A zsugornyi lisztből sütemény készül húsvétra, meg a közelgő, 34. házassági évfordulójukra, melyet szombaton szűk családi körben ünnepelnek meg. Bár így sem lesznek kevesen, hiszen a Veder házaspárnak egy fia és egy lánya született, és eddig 5 unokával büszkélkedhetnek.– A legkisebb unokám január 5-én jött a világra, ő Magyarcsanád első idei babája – mesélte a 62 éves asszony, aki 61 éves férjével egy időben, két éve vonult nyugállományba. István a MÁV-nál 32 évet húzott le, Katalin varrónőként kötöttárukat, kesztyűket, hátizsákokat varrt. Gobelinezni most is szeret, bár a látásával már vannak gondok. Kertes házuk körül mindig akad feladat, aprójószágokat tartanak, de a sertésneveléssel már felhagytak.– Nagyon megörültünk, amikor a telefonhívás érkezett, hogy a rengeteg szelvény közül a miénket sorsolták ki. Sosem nyertünk még, itt volt az ideje. Tizenöt éve biztosan előfizetők vagyunk, előtte ki tudja, hány éve olvastuk már a lapot. 2004-ben volt egy hónap szünet, de hiányzott az újság, újra megrendeltük – mesélte Katalin, akit a szegedi áruházba legkisebb unokája és annak szülei kísértek el.Vederékhez a Délmagyarország minden hajnalban pontosan érkezik, így 8 és 9 óra között újságolvasással múlatják az időt. Az asszony leginkább a mellékleteket szereti, a Gasztróból van, amit ki is próbál, a férje a rejtvényeket fejtegeti.