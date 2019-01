Járható útburkolatot szeretnének a Palánta utcaiak Szentmihályon

– Akkoriban zajlott a csatornázás, de mivel a mi utcánkban nincs csatorna, így ez kimaradt, sőt a járdát is felszedték

Adamik Zoltán és felesége, Szilvia a szentmihályi Palánta utca siralmas állapotát mutatja.

Fotó: Kuklis István

– Sajnos a városfejlesztés nevében nem tudok ígérni, nagyon remélem, hogy a választókerületem négy legrosszabb utcáját a város leburkolja. Ebben a ciklusban a körzet egyik utcája sem kapott egyetlen négyzetméternyi aszfaltot sem

Szentmihályi olvasónk, Adamik Zoltán kereste meg a Délmagyarországot azzal a problémával, hogy szerinte övék az egyetlen utca a településrészen, amely nincs leaszfaltozva. Szentmihályt több szűk utca jellemzi, a Palánta is ilyen, ám még gödrök, lyukak és a sár is nehezíti az itt élők dolgát. Bár fagyott, amikor ott jártunk, mi is megálltunk autónkkal az utca végén, és gyalog sétáltunk el Adamikék házához. A család 2004-ben vásárolta meg a szentmihályi telket, földes utca volt ekkor még teljesen. Zoltánék pár évig külföldön éltek, arra jöttek haza, hogy az összes szomszédos utca kapott aszfaltot, csak az övék nem.– magyarázta a családfő. Felesége, Szilvia azt mesélte, emlékszik, akkor voltak kicsik a gyerekek, babakocsival képtelenség volt a sáros utcán közlekedni. Ha az autó alja alacsonyabbra ért, nem lehetett végighajtani az utcán.A családfő azt is elmesélte, korábban világítás sem volt, sötétség és sár jellemezte a központban lévő utcát. Mára ez már rendeződött, Nógrádi Tibor képviselő közbenjárásával. Lakossági fórumokon elpanaszolták gondjukat, ennek eredményekéntAz ott lakók szerint így már kicsit jobb a helyzet, de kerékpározni így sem tanácsos rajta, csapadékos időben pedig váltócipő szükséges, amíg kiérnek a buszmegállóhoz. Szilvia hozzáfűzte, anno azt ígérték, minden évben karbantartják majd az utat, de azóta sem jött senki.– Néha mi hozunk egy kis törmeléket, a szomszédok is, tömködjük a lyukakat, foltozgatjuk. Már az is felvetődött bennem, kiaszfaltozzuk mi, de azt sem lehet, mert közterület – mesélte Zoltán.Nógrádi Tibor, a városrész önkormányzati képviselője megkeresésünkre elmondta, képviselői alapjából rendelt az utcára mart aszfaltot, amely hamarosan meg fog érkezni. Így a tervek szerint az ott lakók munkájának segítségével rendbe hozzák az utcát még az év elején.– fűzte hozzá a képviselő. Szerinte Kecskéstelepen a Sípos István és az Örvény, Klebelsbergtelepen a Varsa utca állapota is elég rossz.Megkerestük az önkormányzatot is, Botka László polgármesternek címzett levelünkre a sajtóosztálytól azt a választ kaptuk, hogy az említett négy utca felújításának terveztetését már tavaly elkezdte az önkormányzat, a költségvetés elfogadása és a tervek elkészülte után dönthet a városüzemeltetési bizottság további utcák felújításáról.