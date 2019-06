Jelentkezzen önkéntesnek az ÁGOTA-táborba

Az első három napon az önkéntesek felkészítése zajlik, most is várják azokat, akik felelősségteljesen foglalkoznak a gyerekekkel. Nem kötik végzettséghez a jelentkezést, egyedül a felkészítésen való részvétel kötelező.



– Táborunk attól különleges, hogy a terápiás jellegű foglalkozások is élményprogramokba vannak ágyazva. Az önkéntesek szakemberekkel együtt, csapatban dolgoznak, együtt odafigyeléssel és őszinte elfogadással próbáljuk a gyermekek gondolatait másfelé terelni – magyarázta Szil-Balog Mária önkéntes koordinátor.



Megtudtuk, összesen 150 önkéntessel dolgoznak majd, nemcsak a gyerekek mellé keresnek segítőket, a technikai háttér biztosításában is szükség van rájuk.



Jelentkezni a bm@agaotaalapitvany.hu e-mail-címen vagy a 30/557-4508-as telefonszámon lehet. Életkori megkötés, hogy a jelentkezőnek 18 évesnél idősebbnek kell lennie.