Jól bánik az energiával 3 szegedi iskola - mutatjuk, hogyan!

A Gregor-iskolában fejlesztő játékot is készítettek az újrahasznosított anyagokból. Fotó: Karnok Csaba

A szőregi iskolában is előtérbe helyezik a fenntarthatósággal kapcsolatos programokat.

Fotó: Karnok Csaba

Negyedik alkalommal hirdették meg az Energiatudatos Iskolákért pályázatot. A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. programjának célja, hogy a Virtuális Erőmű program 2030-ra Magyarország második legnagyobb erőműve legyen, vagyis a résztvevők annyi energiát spóroljanak meg, amennyit megközelítőleg Paks termel. A múlt heti gálán 13 kategóriában 154 díjat adtak át. A pályázaton három szegedi iskola nyert: a Gregor és a Kossuth Lajos az Energiatudatos, a Tarjáni Kéttannyelvű pedig az Energiahatékony Iskola címet kapta meg.– Négy éve örökös ökoiskola vagyunk, a pályázatot eddigi tapasztalataink alapján állítottam össze – mondta el Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolája igazgatója. Mint mondta, a szőregi intézmény a felújítása óta rengeteg energiát tudott megspórolni, illetve azóta a mindennapokban is odafigyelnek arra, hogy például a lámpákat minden szünetben lekapcsolják, vagy ne legyen sehol 22 foknál melegebb. – Emellett előtérbe helyezzük a fenntarthatósággal kapcsolatos programokat, rengeteg versenyen, pályázaton indulunk, és tematikus hetünkön mindent gyűjtünk, ami újrahasznosítható. A környezettudatos nevelés nálunk hagyomány, hiszen cél, hogy a gyerekek fontosnak érezzék, vigyázni kell világunkra.Az újszegedi Gregor József Általános Iskola azt vállalta, hogy kiszorítja a műanyagot az intézményből, és lehetőség szerint mindent környezetbarát anyaggal helyettesítenek. – Ez lesz a második félév kiemelt programja, de eddig is számos környezettudatos kezdeményezésünk volt – mondta el Pocsai Blanka igazgató. – Külön gyűjtjük a kupakokat, elemet, papírt, hamarosan pedig komposztálónk is lesz. Mindezek mellett az elmúlt időszakban számtalan udvari és fejlesztő játékot is készítettünk újrahasznosított anyagokból – sorolta az intézményvezető, aki a mostani címet segítségnek látja, amelynek köszönhetően tovább szélesítik majd az iskola lehetőségeit. – A szemléletformálás a legfontosabb, hiszen minden az iskolában kezdődik – tette hozzá.A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI is az évek óta működő, átgondolt és tudatos ökoiskolai szemléletének köszönheti az elnyert címét.– Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek egészséges életmódra nevelésére, illetve fűszernövények ültetésével és komposztálással az iskolai környezet tanulóbarát fejlesztésére – mondta el Szabóné Dancsik Tünde intézményvezető. – Energiatakarékosság, hulladékhasznosítás témakörben a Csemete szervezettel együttműködve foglalkozásokat szervezünk. A tudatos vásárlás, reklámok ismereteivel a felsős évfolyamokat célozzuk meg, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, az energiatakarékosság lehetőségeiről pedig az alsós évfolyamnak szervezünk foglalkozásokat.A címeket az iskolák egy évig viselhetik, ezt követően ismét pályázniuk kell rá.