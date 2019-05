Kisteleki tűzoltó nyerte a lépcsőfutást - galéria

Nem eset az eső, így szerencsés napot fogtak ki a tűzoltók, és azok is, akik kilátogattak a szegedi Dóm térre és a Tiszta partra szombaton, hogy megnézzék a tűzoltók szokásos évi versengését. A hivatalosan Futótűz Horizontális Lépcsőfutó versenynek keresztel esemény már hagyományos extrém sportrendezvény, minden évben megrendezik.Idén nem csak Magyarországról, hanem Ausztriából és Romániából és érkeztek nevezések. A szomszédos Temes megye tűzoltói közül hatan vállalták a megmérettetést, nyugati szomszédunktól pedig két nevezés érkezett a versenyre.Idén egy új versenyszám indult el a fogadalmi templom árnyékában: a harcosok párviadala teljesen új próbatételekkel és extrém kihívásokkal várta a nevezőket. A versenyzők palánkot ugrottak, csőben kúsztak súlyokkal, traktorgumit görgettek és súlyos farönköket pakoltak fel a teherautó platójára. A pálya utolsó szakaszán sem volt pihenés, tíz fekvenyomás után lehetett csak megállítani a másodperceket számláló stopperórát.A klasszikus versenyt Kakas Béla , a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke indította el. Itt teljes védőruházatban, sisakban, palackkal a hátukon kellett futniuk a tűzoltóknak. Molnár Krisztina , a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Délmagyarországnak elmondta, hogy a versenyzők közül sokan több hónapos felkészülés után álltak a rajtvonalhoz, a legjobbak az utóbbi hetekben rendszeresen rótták a köröket a plusz harminc kilós felszerelésben.A mostani versenyen új rekord született. Még tizennégy perc sem telt el, amikor az első tűzoltó befutott a várakozó tömeg közé. Gémes József, a kisteleki katasztrófavédelmi őrs tűzoltója életében először nevezett a versenyre, és nem is érte be kevesebbel, mint az aranyéremmel.A verseny második helyén a tavalyi nyertes, Rasztik Ferenc futott be, aki a szegedi parancsnokságon teljesít szolgálatot. Pár másodperccel maradt le az első helyezett bajtársától, akivel komoly csatát vívtak a pálya utolsó méterein. Harmadikként pedig a román tűzoltók leggyorsabbika, Vasile Minzatu ért célba.