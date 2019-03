Könyvtár nyílik a sándorfalvi strandon

Mit keres egy könyvespolc egy strandon? – teheti fel a kérdést, aki mostanában a Nádastó Szabadidőparkban jár. A pénztárnál felállított bútordarab egyedi kezdeményezést takar: strandkönyvtárt hoznak létre megunt könyvekből.



– Az a tapasztalatunk, hogy a strandon sokan unatkoznak, miután lemerült a telefonjuk – mesélte Vas Éva, a szabadidőpark vezetője. – Az ingyenes strandkönyvtárból bárki vihet el majd könyvet, sőt ha nagyon megtetszik neki, akár haza is viheti, ha helyette hoz egy másikat.



A könyvtárt megunt könyvekből szeretnék létrehozni, ezért most felajánlásokat várnak. – Ami valakinek már nem kell, másnak még örömet okozhat. Annál úgysem tudok rosszabbat elképzelni, mint ha egy könyvet kidobnak – érvelt Vas Éva, aki elárulta, már most többen jelezték: hoznak megunt vagy szükségtelen darabokat. A strandkönyvtár, amely ingyenes szolgáltatása lesz a szabadidőparknak, a tervek szerint két hét múlva nyit, így a horgászok már akkortól hasznát vehetik. Május 15-étől, a strandszezon indulásától pedig a napozók, fürdőzők is kipróbálhatják, milyen az, ha nem a telefonjukat nyomkodják, hanem egy jó történetbe merülnek bele.