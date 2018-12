Korábban teljesen fiúiskola volt a Kiss Ferenc szakgimnázium, most egyre több lány akar erdész lenni

Még várják a diákokat



Máhig József, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium igazgatója elmondta, február 15-éig várják a jelentkezőket az iskolába. Az intézményvezető úgy fogalmazott, a viszonylag alacsony tanulói létszám miatt itt minden diákra jut elég idő, sokat tudnak foglalkozni a gyerekekkel.

A múlt héten a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium tornacsarnokában folytatódott a kilencedikes diákok erdésztanulóvá avatási ceremóniája, amely két héttel ezelőtt a látványos Kárász utcai hajtóvadászattal kezdődött, amikor a Dugonics tér felől a Klauzál térre hajtották a dámvad-, gímszarvas- és vaddisznóbőrbe bújt kilencedikeseket, miközben faágakkal puskát imitálva lőttek rájuk.Míg a tornateremben egymást váltották a vicces feladatok, Máhig Józsefet, az intézmény vezetőjét arról kérdeztük, mi lehet az oka annak, hogy egyre népszerűbb a lányok körében is az erdészeti iskola. – Korábban is az lett volna, de akkor egészségügyi korlátok miatt nem jöhettek. 15-20 évvel ezelőtt nyílt meg előttük ez a pálya, addig teljesen fiúiskola voltunk. Az első lány diákunk Németh Bettina volt, aki most az intézmény egyik tanára, jelenleg gyesen van – magyarázta az igazgató.Az osztályfőnököktől megtudtuk, a 30 fős 9/a-ban öt, a 29 fős 9/b-ben nyolc lány tanul.A kiskunhalasi Simon Csenge ötödik osztályos kora óta erdésznek készül. – A papám vadász volt, kiskorom óta sokat jártam ki vele az erdőbe. Szerintem egyre több olyan lány van, aki nem a klasszikus, lányos tömegszakmákat – műkörmös vagy fodrász – szeretné tanulni. Jobban szeretek kint lenni a szabadban, mint valahol bent – indokolta pályaválasztását Csenge.Az öttömösi Gubica Gréta mindig szerette a természet közelségét, majd annyira megtetszett neki az erdészetisek bemutatkozója, hogy nem volt kérdés, itt folytatja tanulmányait. – Az tetszik, hogy menni kell és csinálni. Nem szeretek egy helyben ülni – fogalmazott a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium 9/b osztályos tanulója. Osztálytársa, a szegedi Petrov Anna családi indíttatásból választotta ezt a pályát. Nagybátyja, bátyja és unokatestvére is itt tanultak. Számára az is vonzó volt, hogy az erdészeti családiasabb, mint más iskolák.