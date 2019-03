Környezetbarát ebéd a Pokerfoodtól - Eldobható helyett elmosható üveg- és műanyag edényt használnak

A Pokerfoodnál kedvezménnyel próbálják rávenni az ügyfeleket arra, hogy válasszák a környezetbarát megoldást. Fotó: Kuklis István

– Pár évvel ezelőtt a saját háztartásunkban kezdtünk el környezettudatosabban csomagolni, komposztálni. Amikor láttuk, hogy mennyi műanyagszemetet találnak a bálnák belében, úgy döntöttünk, nem használunk ennyi műanyagot. A bevásárlásnál sem tépünk le külön zacskót minden gyümölcshöz, zöldséghez, hanem egybe pakoljuk, és a vonalkódokat ragasztjuk rá. Megspórolunk minden vásárlásnál tíz zacskót. Ezt a hozzáállást igyekeztünk az üzletben is meghonosítani – mondta Kothencz Péter, a Pokerfood vezetője, aki 2006 óta foglalkozik ebéd-házhozszállítással.Az ügyvezető úgy érezte, lépéskényszerbe került, hiszen több száz embernek szállítanak naponta ételt, ami több száz eldobható műanyag dobozt jelent.– Az ügyfelek részéről is jelentkezett erre igény, de a megoldás problémás volt. A papírcsomagolás nem működik, hiszen az is szemét. A legjobb megoldás az üveg, amiért egy alkalommal 500 forintot kell fizetni. Az eldobható edények helyett visszaváltható műanyag vagy üvegedényben szállítjuk az ételt azoknak, akik ezt kérik. Ezeket az ügyfél elmosva visszaadja, hiszen nem kaphatjuk meg úgy, hogy folyik belőle a pörköltszaft, de természetesen mi is elmossuk még egyszer – magyarázta az ügyvezető.